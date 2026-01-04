americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

El Gobierno de Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante el operativo para capturar a Nicolás Maduro. El New York Times reporta hasta 40 fallecidos en total, sin confirmación oficial

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
TV cubana

La televisión estatal cubana asegura que los fallecidos cumplían misiones oficiales en Venezuela; el New York Times habla de hasta 40 muertos en total, entre civiles y militares.

Versión oficial desde La Habana

noticiero TV cubana

El Gobierno de Cuba informó que 32 agentes cubanos murieron durante un enfrentamiento armado ocurrido en el contexto del operativo que culminó con la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro.

Según una nota transmitida por la televisión estatal, los fallecidos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y al Ministerio del Interior de Cuba (Minint), y se encontraban en Venezuela cumpliendo misiones oficiales a solicitud de “órganos homólogos” del país sudamericano.

La información oficial no precisó los lugares exactos de los hechos, las circunstancias del enfrentamiento ni la identidad de las víctimas.

Lo que reporta la prensa internacional

De manera paralela, The New York Times publicó que un funcionario del Gobierno venezolano, citado bajo condición de anonimato, estimó que el operativo del sábado habría dejado alrededor de 40 personas fallecidas, entre civiles y militares.

El diario neoyorquino subrayó que no existe confirmación oficial de esa cifra y que las autoridades venezolanas no han divulgado un balance detallado de víctimas ni daños colaterales.

Presencia de extranjeros entre las víctimas

La fuente citada por The New York Times indicó que entre los fallecidos habría ciudadanos extranjeros, incluidos varios cubanos, sin especificar si se trataba de personal militar, asesores, contratistas o civiles.

Este extremo no ha sido corroborado de forma independiente.

Hermetismo y presión internacional

Hasta ahora, ninguna autoridad de Venezuela ni de Estados Unidos ha confirmado públicamente el número total de víctimas. El hermetismo informativo mantiene abiertas las interrogantes mientras crece la atención internacional sobre las consecuencias políticas y diplomáticas del operativo.

Analistas advierten que, de confirmarse un saldo elevado de muertos, el impacto podría ser significativo para Caracas y Washington. Por el momento, las cifras deben considerarse preliminares.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
apagones en toda cuba este 31 de diciembre: la une anticipa un alto deficit electrico en plena nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

revelada en la habana: la letra del ano 2026 marca el rumbo espiritual de cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

frio en cuba: fin de ano helado y enero arranca con frio inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

marco rubio deja entrever que cuba seria el proximo blanco de mayor presion de ee.uu. tras caida de maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Destacados del día

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura tras la captura de Maduro

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter