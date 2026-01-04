Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

La televisión estatal cubana asegura que los fallecidos cumplían misiones oficiales en Venezuela ; el New York Times habla de hasta 40 muertos en total, entre civiles y militares.

El Gobierno de Cuba informó que 32 agentes cubanos murieron durante un enfrentamiento armado ocurrido en el contexto del operativo que culminó con la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro .

Según una nota transmitida por la televisión estatal , los fallecidos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y al Ministerio del Interior de Cuba (Minint) , y se encontraban en Venezuela cumpliendo misiones oficiales a solicitud de “órganos homólogos” del país sudamericano.

La información oficial no precisó los lugares exactos de los hechos, las circunstancias del enfrentamiento ni la identidad de las víctimas.

De manera paralela, The New York Times publicó que un funcionario del Gobierno venezolano , citado bajo condición de anonimato , estimó que el operativo del sábado habría dejado alrededor de 40 personas fallecidas , entre civiles y militares .

El diario neoyorquino subrayó que no existe confirmación oficial de esa cifra y que las autoridades venezolanas no han divulgado un balance detallado de víctimas ni daños colaterales.

Presencia de extranjeros entre las víctimas

La fuente citada por The New York Times indicó que entre los fallecidos habría ciudadanos extranjeros, incluidos varios cubanos, sin especificar si se trataba de personal militar, asesores, contratistas o civiles.

Este extremo no ha sido corroborado de forma independiente.

Hermetismo y presión internacional

Hasta ahora, ninguna autoridad de Venezuela ni de Estados Unidos ha confirmado públicamente el número total de víctimas. El hermetismo informativo mantiene abiertas las interrogantes mientras crece la atención internacional sobre las consecuencias políticas y diplomáticas del operativo.

Analistas advierten que, de confirmarse un saldo elevado de muertos, el impacto podría ser significativo para Caracas y Washington. Por el momento, las cifras deben considerarse preliminares.