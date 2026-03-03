Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

La Fiscalía General de la República de Cuba anunció la imputación de seis personas por delitos de terrorismo tras un presunto intento de infiltración armada ocurrido el 25 de febrero en la costa norte de Villa Clara .

Según el comunicado oficial, los acusados habrían participado en una incursión marítima con el objetivo de ejecutar acciones violentas dentro del territorio cubano, un caso que ahora es investigado por el Ministerio del Interior de Cuba .

De acuerdo con las autoridades cubanas, el incidente involucró una embarcación con matrícula del estado de Florida que habría intentado ingresar a la isla.

Embed - Cuba revela nombres y afirma que lancha planeaba infiltración armada desde Florida

La Fiscalía informó que los seis imputados enfrentan cargos por delitos de terrorismo contemplados en el Código Penal cubano y permanecerán bajo prisión provisional mientras avanzan las investigaciones.

El proceso penal fue radicado por el órgano especializado en delitos contra la Seguridad del Estado.

Las autoridades previamente divulgaron la identidad de diez personas vinculadas al caso.

Entre los acusados figuran:

Cristian Ernesto Acosta Guevara

Conrado Galindo Serrior

José Manuel Rodríguez Castelló

Leordán Cruz Gómez

Amijail Sánchez González

Roberto Álvarez Ávila

Otros cuatro individuos —Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa— murieron durante el enfrentamiento, según la versión oficial.

Armamento incautado

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que en la embarcación se encontraron:

Fusiles de asalto y de francotirador

Pistolas y municiones

Cócteles Molotov

Equipos de visión nocturna

Chalecos antibalas

Uniformes de camuflaje

Las autoridades sostienen que dos de los implicados ya figuraban en una lista nacional de personas vinculadas a investigaciones por terrorismo.

Penas severas en el Código Penal cubano

El Código Penal cubano (Ley 151/2022) establece sanciones extremadamente duras para delitos de terrorismo.

Dependiendo de la gravedad del caso, las penas pueden incluir:

Entre 10 y 30 años de prisión

Cadena perpetua

Pena de muerte

Las sanciones aplican para actos que busquen intimidar a la población, afectar la seguridad del Estado o introducir armas con fines violentos.