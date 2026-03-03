Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Fiscalía cubana impone prisión provisional mientras investiga el intento de incursión con armas desde EE.UU.
La Fiscalía General de la República de Cuba anunció la imputación de seis personas por delitos de terrorismo tras un presunto intento de infiltración armada ocurrido el 25 de febrero en la costa norte de Villa Clara.
Según el comunicado oficial, los acusados habrían participado en una incursión marítima con el objetivo de ejecutar acciones violentas dentro del territorio cubano, un caso que ahora es investigado por el Ministerio del Interior de Cuba.
Investigación por presunto intento de incursión armada
De acuerdo con las autoridades cubanas, el incidente involucró una embarcación con matrícula del estado de Florida que habría intentado ingresar a la isla.
La Fiscalía informó que los seis imputados enfrentan cargos por delitos de terrorismo contemplados en el Código Penal cubano y permanecerán bajo prisión provisional mientras avanzan las investigaciones.
El proceso penal fue radicado por el órgano especializado en delitos contra la Seguridad del Estado.
Lista de implicados y víctimas
Las autoridades previamente divulgaron la identidad de diez personas vinculadas al caso.
Entre los acusados figuran:
Otros cuatro individuos —Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa— murieron durante el enfrentamiento, según la versión oficial.
Armamento incautado
El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que en la embarcación se encontraron:
Las autoridades sostienen que dos de los implicados ya figuraban en una lista nacional de personas vinculadas a investigaciones por terrorismo.
Penas severas en el Código Penal cubano
El Código Penal cubano (Ley 151/2022) establece sanciones extremadamente duras para delitos de terrorismo.
Dependiendo de la gravedad del caso, las penas pueden incluir:
Las sanciones aplican para actos que busquen intimidar a la población, afectar la seguridad del Estado o introducir armas con fines violentos.