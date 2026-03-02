americateve

Cuba detiene a 10 panameños acusados de fabricar propaganda "subversiva"

LA HABANA (AP) — Las autoridades cubanas detuvieron a 10 ciudadanos panameños acusados de fabricar propaganda subversiva, informó el gobierno de la isla el lunes.

El anuncio se produce apenas días después de que la unidad de guardafronteras de la isla intercambió disparos en aguas cubanas con hombres a bordo de una embarcación registrada en Estados Unidos.

El Ministerio del Interior de Cuba aseguró que los ciudadanos panameños recibieron un pago para ingresar a la isla "con el propósito de confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional".

Según las declaraciones iniciales de los detenidos, debían salir de Cuba "una vez cumplido el objetivo" y a su regreso recibirían un pago de entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno, según el gobierno cubano.

Los detenidos, que fueron arrestados el sábado en La Habana, admitieron su responsabilidad, aseguró el ministerio. No se dieron a conocer más detalles, incluida la naturaleza de la supuesta propaganda.

Días antes, el gobierno cubano dio a conocer que una embarcación con 10 cubanos fuertemente armados procedentes de Estados Unidos comenzaron a disparar contra miembros de la unidad guardafronteras en el norte de la isla. Los soldados respondieron a la agresión y abatieron a cuatro de los sospechosos, manifestaron las autoridades.

El gobierno de Cuba acusó a esos sospechosos de tratar de infiltrarse en la isla y desatar una ola de terrorismo, aunque el motivo exacto sigue sin estar claro.

Cuba ha dicho que mantiene una línea abierta de comunicación con Estados Unidos sobre el incidente marítimo al tiempo que ambos gobiernos continúan con sus respectivas investigaciones.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

