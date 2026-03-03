EE.UU. prepara acusación penal secreta contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

Compartir en:









Departamento de Justicia estaría construyendo cargos confidenciales contra la presidenta interina de Venezuela

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría preparando de manera reservada una acusación penal contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero, según reveló un informe publicado en el pódcast Reuters World News.

La investigación se estaría desarrollando con sigilo bajo el respaldo de la administración del presidente Donald Trump, y sin que se hayan hecho públicos documentos formales en tribunales estadounidenses al momento.

Preparan cargos confidenciales en EE.UU. Fuentes citadas en el reporte indican que el Departamento de Justicia (DOJ) estaría construyendo un expediente penal discreto que imputaría a Rodríguez por delitos financieros, aunque aún no se han presentado cargos oficialmente en ninguna corte estadounidense.

El caso se estaría manejando con reservas y sin anuncios públicos, lo que sugiere que la acusación —de avanzar— podría presentarse bajo sello judicial.

Especialistas legales y diplomáticos consideran que esta acción podría ser utilizada como una herramienta de presión política en el contexto del proceso de transición que atraviesa Venezuela, aunque los detalles no han sido confirmados por fuentes oficiales del Gobierno de EE.UU.

¿Qué se sabe hasta ahora? La acusación se estaría preparando en secreto por el DOJ con apoyo de la administración Trump.

Los cargos indicarían presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero .

Aún no se han presentado documentos en ninguna corte federal estadounidense.

Reuters informó que el proceso se desarrolla sin detalles públicos disponibles. La líder venezolana atraviesa un momento delicado, ya que su país encara profundas tensiones políticas y económicas tras años de conflicto interno y acciones internacionales que han incluido sanciones y presiones diplomáticas.