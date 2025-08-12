americateve

ICE

Más de 100 mil estadounidenses se alistan para unirse a ICE tras convocatoria de Trump

ICE recibe más de 100,000 solicitudes de reclutamiento y críticos alertan sobre riesgos de xenofobia y perfilamiento racial

americateve | Redacción América Noticias Miami
ICE TRUMP

En menos de dos semanas, más de 100.000 ciudadanos estadounidenses han solicitado unirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras el lanzamiento de una campaña nacional de reclutamiento impulsada por el presidente Donald Trump, informó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a Fox News Digital.

La iniciativa, que busca 10.000 agentes adicionales para “remover a los peores criminales” del país, ha sido respaldada públicamente por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien calificó el momento como “definitorio en la historia de nuestra nación”.

“Sus habilidades, su experiencia y su valor nunca han sido más esenciales. Juntos, debemos defender nuestro país”, declaró Noem, instando a postularse a través del portal oficial JOIN.ICE.GOV.

Incentivos y requisitos

Para atraer más candidatos, ICE ha eliminado los límites de edad y ofrece un paquete de beneficios que incluye:

  • Bono de firma de hasta $50.000

  • Reembolso o condonación de préstamos estudiantiles

  • Pago adicional del 25% para agentes especiales de HSI

  • Horas extra no controladas para oficiales de deportación de ERO

  • Beneficios mejorados de jubilación

Los aspirantes deberán superar exámenes médicos, pruebas antidrogas y evaluaciones de aptitud física antes de incorporarse.

Contexto y críticas

El anuncio llega en medio de un aumento del 1000% en las agresiones contra agentes de ICE y forma parte de la nueva estrategia migratoria de Trump, que ha puesto la expulsión de inmigrantes irregulares —especialmente aquellos con antecedentes criminales— como eje central de su agenda de seguridad nacional.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los migrantes alertan que la campaña podría fomentar la xenofobia y el perfilamiento racial.

“Estamos viendo casos donde ICE no distingue entre personas con condenas criminales y trabajadores que llevan años en el país sin problemas legales”, señaló Maricela López, portavoz de la organización Raíces Unidas en Texas.

Datos recientes

Según cifras del DHS, en el primer semestre de 2025 se realizaron más de 180.000 deportaciones, un 22% más que en el mismo período del año anterior. Aunque la mayoría corresponde a personas con delitos graves, también se registran expulsiones de migrantes sin historial delictivo.

El lema oficial de la campaña —“AMERICA NEEDS YOU”— refleja la apuesta de Trump y Noem por un reclutamiento masivo que marque un antes y un después en la política migratoria de Estados Unidos.

