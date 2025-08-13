EEUU despliega dos buques de guerra en un banco en disputa del mar de China Meridional

En la imagen, proporcionada por la Guardia Costera de Filipinas, el USS Higgins (DDG 76) de la Marina estadounidense realiza operaciones de libertad de navegación (FONOP, por sus siglas en inglés) en el mar de China Meridional el miércoles 13 de agosto de 2025. (Guardia Costera de Filipinas vía AP)

China y Filipinas reclaman el Banco de Scarborough y otros afloramientos en el Mar de China Meridional. Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también presentan reclamos superpuestos en las aguas en disputa.

El USS Higgins, un destructor de misiles guiados, y el USS Cincinnati, un buque de combate litoral, fueron seguidos de cerca por un barco de la marina china mientras navegaban a unos 55 kilómetros (30 millas náuticas) del Banco de Scarborough. No se reportaron incidentes desafortunados, dijo el comodoro de la guardia costera filipina Jay Tarriela, citando información de funcionarios estadounidenses y un vuelo de vigilancia filipino.

Durante años, la Marina estadounidense ha llevado a cabo lo que denomina libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar de China Meridional para desafiar las restricciones de China y la demanda de notificaciones de entrada en prácticamente toda la extensión de las aguas en disputa que reclama. Eso ha enfurecido a Beijing, y sus fuerzas han tenido encuentros cercanos con buques de guerra y aviones estadounidenses en tales patrullas, realizadas en aguas y espacio aéreo internacionales.

El despliegue ocurrió después de que la embajadora de Washington en Manila, MaryKay Carlson, condenara el martes “la más reciente imprudencia de China dirigida contra un buque filipino” en Scarborough. En los últimos años, el rico atolón pesquero frente al noroeste de Filipinas ha sido escenario de confrontaciones cada vez más tensas entre las guardias costeras china y filipina, así como entre barcos pesqueros y otras embarcaciones.

Filipinas es el aliado más antiguo de Estados Unidos en Asia. Washington ha advertido repetidamente que está obligado a defenderlo si sus fuerzas son atacadas, incluso en el Mar de China Meridional.

El lunes, un destructor de la marina china y un barco de la guardia costera de ese país chocaron accidentalmente mientras intentaban impedir el paso y alejar a un barco más pequeño de la guardia costera filipina, el BRP Suluan, a unos 19 kilómetros (10,5 millas náuticas) de Scarborough. Imágenes de video divulgadas por la guardia costera filipina muestran al barco de la guardia costera china disparando su potente cañón de agua y a varios miembros del personal de pie en la proa poco antes de que esa sección fuera golpeada por el rápido giro del barco de la marina china.

Poco después de la colisión, el video muestra la proa fuertemente golpeada del barco de la guardia costera china sin el personal, que estaba de pie en la cubierta antes del choque. El barco de la marina sufrió abolladuras profundas y lo que parecían ser rasgaduras lineales en su casco.

El miércoles, Japón, Australia y Nueva Zelanda expresaron su alarma por las peligrosas maniobras que provocaron la colisión en las concurridas aguas, una ruta clave del comercio global.

“Japón defiende el estado de derecho y se opone a cualquier acción que aumente las tensiones. Nos preocupan las acciones repetidas en el Mar de China Meridional”, afirmó el embajador japonés en Manila, Endo Kazuya, en una publicación en X.

La Embajada de Australia en Manila expresó su preocupación “por la conducta peligrosa y poco profesional de los barcos chinos cerca del Banco de Scarborough que involucra a la Guardia Costera de Filipinas”, y señaló en un comunicado que el incidente “destaca la necesidad de una desescalada, moderación y respeto por el derecho internacional”.

“Esta es una experiencia de aprendizaje para la República Popular China”, manifestó Tarriela, el comodoro de la guardia costera filipina, en una conferencia de prensa en Manila. “Durante muchos años, les hemos recordado que detengan las maniobras peligrosas, que detengan los bloqueos arriesgados, que se adhieran a las regulaciones (anti)colisión porque, si hay una alta probabilidad de error de cálculo, este tipo de incidente de colisión ocurriría”.

Tarriela habló unas horas después de que un avión de combate chino volara el miércoles a tan solo 152 metros (500 pies) para intentar alejar a un avión de la guardia costera filipina en un vuelo de vigilancia sobre Scarborough con periodistas invitados a bordo. El avión chino realizó maniobras peligrosas durante unos 20 minutos, como volar a unos 61 metros (200 pies) por encima del pequeño avión filipino, señaló Tarriela.

___

Los periodistas de The Associated Press Joeal Calupitan y Aaron Favila en Manila, Filipinas, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press