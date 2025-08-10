Dolor e indignación por la muerte de un joven preso en Cuba en medio de denuncias de negligencia y contradicciones oficiales

Santiago de Cuba amaneció este sábado con un sentimiento de profundo pesar y reclamo de justicia. A las 11:00 de la mañana, familiares y amigos se reunieron en el cementerio Santa Ifigenia para despedir a Abraham, un joven recluso que murió en la prisión de máxima seguridad de Boniato en circunstancias que han despertado graves sospechas.

El caso, marcado por el hermetismo y la falta de transparencia, ha generado indignación entre sus allegados.

Según el periodista independiente Yosmany Mayeta, las autoridades ofrecieron hasta tres versiones diferentes sobre la causa de muerte: primero alegaron asfixia, luego un infarto y, previamente, ataques de epilepsia. Este cambiante relato oficial ha incrementado la desconfianza de la familia.

Fuentes no verificables de forma independiente, pero citadas por otros reclusos, apuntan a que Abraham pudo haber sufrido una agresión a manos de militares. “Médicos y guardias se pasaban la pelota para no dar una respuesta clara”, denunció Mayeta.

“Parecía un puerco que lo abrieron por todos lados. Primera vez que veo esto, siempre le hacen una costura por delante, pero esta vez fue por la espalda”, dijo un pariente visiblemente afectado.

La autopsia se llevó a cabo en el Hospital Oncológico, el único centro en la ciudad autorizado para realizar este procedimiento. Sin embargo, lejos de aclarar lo ocurrido, el examen no ha disipado las dudas.

La familia asegura que no ha recibido el informe forense ni se le ha permitido promover una investigación independiente.

En el sepelio, la indignación se hizo sentir. “No vamos a callar, queremos saber la verdad. Cambiaron las causas tres veces, eso es sospechoso”, declaró uno de los presentes.

El fallecimiento de Abraham se suma a una serie de muertes bajo custodia en Cuba que permanecen sin esclarecer, protegidas por el silencio institucional y la ausencia de rendición de cuentas.