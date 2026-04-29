americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

CRIMEN EN CUBA: ASESINAN A CUBANOAMERICANO EN SU CASA EN MAYABEQUE

Un hombre de 72 años fue hallado sin vida en su vivienda en Güines; autoridades investigan un posible homicidio

Screenshot 2026-04-29 at 11.45.36 AM

Un nuevo hecho violento sacude a Cuba. El cubanoamericano Leonel García Álvarez, de 72 años, fue encontrado muerto en su vivienda en el Vedado de Güines, en la provincia de Mayabeque, en circunstancias que apuntan a un posible homicidio.

La información fue dada a conocer inicialmente por el reportero Niover Licea, y posteriormente confirmada por familiares de la víctima.

Hallazgo con signos de violencia

El cuerpo fue localizado en la planta alta de la vivienda, situada detrás de la escuela Raúl Gómez.

En la escena se detectaron:

Rastros de sangre en varias áreas

Evidencias en el garaje

Indicios de acceso forzado

Versiones preliminares apuntan a un ataque con arma blanca.

Investigación en curso

Las autoridades desplegaron:

Unidades policiales

Equipos caninos

Revisión de cámaras de seguridad

Hasta el momento:

No hay detenidos

El rastro no arrojó resultados concluyentes

Familia exige justicia

La identidad fue confirmada por su hija, Yunima García, quien expresó en redes sociales:

“No se merecía esa muerte tan violenta… espero que se haga justicia”.

Regresó a Cuba tras vivir en EE.UU.

García Álvarez había residido durante décadas en Estados Unidos y regresó a la isla hace aproximadamente un año con planes de retiro.

Su muerte ha generado conmoción entre familiares, amigos y la comunidad.

Segundo caso reciente

Este sería el segundo cubanoamericano asesinado en su vivienda en menos de dos meses.

El caso anterior ocurrió en La Habana, donde un hombre de apellido Ravelo también fue encontrado muerto en circunstancias similares.

Contexto de violencia creciente

El crimen ocurre en un entorno marcado por hechos recientes en Güines:

Feminicidio de Mariolis López Silio

Casos previos de homicidios en la provincia

Incremento de reportes de violencia

La situación ha generado preocupación por la seguridad en la zona.

Conclusión

El asesinato de Leonel García Álvarez se suma a una serie de hechos violentos recientes en Cuba, mientras persisten interrogantes sobre las circunstancias del crimen y la respuesta de las autoridades.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
falsa victoria: cuba refina su crudo, pero el colapso energetico continua

FALSA "VICTORIA": CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

sabotaje electrico en cuba: robo de aceite deja sin luz a mas de 4,400 viviendas

SABOTAJE ELÉCTRICO EN CUBA: ROBO DE ACEITE DEJA SIN LUZ A MÁS DE 4,400 VIVIENDAS

cuba sustituye al director de la union electrica en medio de apagones masivos

Cuba sustituye al director de la Unión Eléctrica en medio de apagones MASIVOS

raul castro envia carta al ejercito oriental y ordena prepararse para la guerra

RAÚL CASTRO envía carta al ejército oriental y ordena prepararse para la guerra

Destacados del día

COLAPSO MIGRATORIO: APROBACIÓN DE GREEN CARD PARA CUBANOS CAE 99.8% BAJO TRUMP

COLAPSO MIGRATORIO: APROBACIÓN DE GREEN CARD PARA CUBANOS CAE 99.8% BAJO TRUMP

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

Esta imagen, contenida en un documento judicial del Departamento de Justicia, del 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su teléfono móvil para fotografiarse en el espejo. (Foto, Departamento de Justicia vía AP)

El hombre acusado de intentar matar a Trump se tomó una foto momentos antes del ataque

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU.

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: "UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU."

SENADO BLOQUEA INTENTO DEMÓCRATA: TRUMP MANTIENE VÍA ABIERTA PARA ACCIONES MILITARES SOBRE CUBA

SENADO BLOQUEA INTENTO DEMÓCRATA: TRUMP MANTIENE VÍA ABIERTA PARA ACCIONES MILITARES SOBRE CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter