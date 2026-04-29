CRIMEN EN CUBA: ASESINAN A CUBANOAMERICANO EN SU CASA EN MAYABEQUE

Un nuevo hecho violento sacude a Cuba. El cubanoamericano Leonel García Álvarez , de 72 años, fue encontrado muerto en su vivienda en el Vedado de Güines, en la provincia de Mayabeque, en circunstancias que apuntan a un posible homicidio.

La información fue dada a conocer inicialmente por el reportero Niover Licea , y posteriormente confirmada por familiares de la víctima.

El cuerpo fue localizado en la planta alta de la vivienda, situada detrás de la escuela Raúl Gómez.

En la escena se detectaron:

Rastros de sangre en varias áreas

Evidencias en el garaje

Indicios de acceso forzado

Versiones preliminares apuntan a un ataque con arma blanca.

Investigación en curso

Las autoridades desplegaron:

Unidades policiales

Equipos caninos

Revisión de cámaras de seguridad

Hasta el momento:

No hay detenidos

El rastro no arrojó resultados concluyentes

‍ Familia exige justicia

La identidad fue confirmada por su hija, Yunima García, quien expresó en redes sociales:

“No se merecía esa muerte tan violenta… espero que se haga justicia”.

Regresó a Cuba tras vivir en EE.UU.

García Álvarez había residido durante décadas en Estados Unidos y regresó a la isla hace aproximadamente un año con planes de retiro.

Su muerte ha generado conmoción entre familiares, amigos y la comunidad.

Segundo caso reciente

Este sería el segundo cubanoamericano asesinado en su vivienda en menos de dos meses.

El caso anterior ocurrió en La Habana, donde un hombre de apellido Ravelo también fue encontrado muerto en circunstancias similares.

Contexto de violencia creciente

El crimen ocurre en un entorno marcado por hechos recientes en Güines:

Feminicidio de Mariolis López Silio

Casos previos de homicidios en la provincia

Incremento de reportes de violencia

La situación ha generado preocupación por la seguridad en la zona.

Conclusión

El asesinato de Leonel García Álvarez se suma a una serie de hechos violentos recientes en Cuba, mientras persisten interrogantes sobre las circunstancias del crimen y la respuesta de las autoridades.