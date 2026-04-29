CRIMEN EN CUBA: ASESINAN A CUBANOAMERICANO EN SU CASA EN MAYABEQUE

Un nuevo hecho violento sacude a Cuba. El cubanoamericano Leonel García Álvarez, de 72 años, fue encontrado muerto en su vivienda en el Vedado de Güines, en la provincia de Mayabeque, en circunstancias que apuntan a un posible homicidio.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Un hombre de 72 años fue hallado sin vida en su vivienda en Güines; autoridades investigan un posible homicidio
Un nuevo hecho violento sacude a Cuba. El cubanoamericano Leonel García Álvarez, de 72 años, fue encontrado muerto en su vivienda en el Vedado de Güines, en la provincia de Mayabeque, en circunstancias que apuntan a un posible homicidio.
La información fue dada a conocer inicialmente por el reportero Niover Licea, y posteriormente confirmada por familiares de la víctima.
El cuerpo fue localizado en la planta alta de la vivienda, situada detrás de la escuela Raúl Gómez.
En la escena se detectaron:
Rastros de sangre en varias áreas
Evidencias en el garaje
Indicios de acceso forzado
Versiones preliminares apuntan a un ataque con arma blanca.
Investigación en curso
Las autoridades desplegaron:
Unidades policiales
Equipos caninos
Revisión de cámaras de seguridad
Hasta el momento:
No hay detenidos
El rastro no arrojó resultados concluyentes
Familia exige justicia
La identidad fue confirmada por su hija, Yunima García, quien expresó en redes sociales:
“No se merecía esa muerte tan violenta… espero que se haga justicia”.
Regresó a Cuba tras vivir en EE.UU.
García Álvarez había residido durante décadas en Estados Unidos y regresó a la isla hace aproximadamente un año con planes de retiro.
Su muerte ha generado conmoción entre familiares, amigos y la comunidad.
Segundo caso reciente
Este sería el segundo cubanoamericano asesinado en su vivienda en menos de dos meses.
El caso anterior ocurrió en La Habana, donde un hombre de apellido Ravelo también fue encontrado muerto en circunstancias similares.
Contexto de violencia creciente
El crimen ocurre en un entorno marcado por hechos recientes en Güines:
Feminicidio de Mariolis López Silio
Casos previos de homicidios en la provincia
Incremento de reportes de violencia
La situación ha generado preocupación por la seguridad en la zona.
El asesinato de Leonel García Álvarez se suma a una serie de hechos violentos recientes en Cuba, mientras persisten interrogantes sobre las circunstancias del crimen y la respuesta de las autoridades.
Suscribite a nuestro Newsletter