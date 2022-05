Congresista demócrata decepcionado con política de Biden hacia Cuba

"Me desanimó saber que la administración Biden reducirá las regulaciones sobre viajes grupales a Cuba. Durante mucho tiempo me he opuesto a las medidas que generarán ingresos para el régimen de Díaz-Canel sin concesiones políticas. Antes de que consideremos aliviar las restricciones a los viajes y las operaciones comerciales en Cuba, debemos exigir que el régimen libere a sus presos políticos, cese sus actividades de vigilancia e introduzca reformas que creen un espacio para la libertad de prensa, reunión y expresión, especialmente en línea. Además, si bien reconozco el importante papel de las remesas para muchas familias, me preocupa que el levantamiento del tope actual beneficie desproporcionadamente al régimen y no al pueblo cubano. La administración debe proceder con cuidado para asegurarse de que no está financiando la violación de los derechos humanos, ya que gran parte de la economía cubana permanece bajo el control del régimen y el ejército", apuntó el demócrata por New Jersey.