Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: al menos 32 reportados en plataformas de búsqueda

La mayoría de los casos se concentra en La Guaira, especialmente en Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales. Familiares, periodistas y usuarios en redes sociales difunden nombres, fotos y últimas ubicaciones para intentar localizar a los cubanos desaparecidos tras los sismos del 24 de junio.

Al menos 32 cubanos figuran como desaparecidos en Venezuela tras los devastadores terremotos del 24 de junio, según un monitoreo de elTOQUE basado en rastreo de redes sociales, reportes familiares y plataformas ciudadanas de búsqueda.

La cifra inicial de desaparecidos cubanos ha variado con el paso de las horas, debido a nuevos reportes, verificaciones y actualizaciones sobre personas localizadas o aún sin contacto.

El registro se apoya en herramientas como Encuéntralos , una plataforma ciudadana gratuita y sin fines de lucro creada para reportar, difundir y localizar personas desaparecidas después de los sismos.

Un hombre observa cuerpos cubiertos mientras busca a familiares desaparecidos tres días después de que los terremotos azotaran Catia La Mar, Venezuela, el sábado 27 de junio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara)

La mayor parte de los cubanos reportados como desaparecidos se concentra en el estado La Guaira , una de las zonas más afectadas por los terremotos.

Los reportes ubican los casos principalmente en Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, áreas donde se registraron severos daños estructurales, edificios colapsados y dificultades para las labores de rescate.

La magnitud de la destrucción ha complicado las comunicaciones, el acceso a zonas afectadas y la verificación inmediata del estado de muchas personas.

file7b6a7b857ceb9c9098ab41d9a7c9c99e Equipos de rescate colombianos buscan entre los escombros tres días después del terremoto que sacudió La Guaira, Venezuela, la madrugada del sábado 27 de junio de 2026. (AP Foto/Matias Delacroix) AP

Los terremotos que golpearon Venezuela

Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados con apenas segundos de diferencia.

Los sismos provocaron colapsos de edificios, daños en infraestructura crítica, interrupciones de servicios básicos y escenas de pánico en varias zonas del país.

La tragedia ha sido descrita como uno de los eventos sísmicos más graves registrados en Venezuela en el último siglo, con un impacto especialmente severo en la costa norte y en áreas cercanas a Caracas.

fileafb4cd2d68e9b8aca8bfe47fd6142061 Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez) AP

Familias cubanas buscan respuestas

Entre los desaparecidos hay perfiles diversos: profesionales de la salud, entrenadores deportivos, trabajadores, artistas, migrantes recientes, niños y familias completas que residían en Venezuela o se encontraban temporalmente en las zonas afectadas.

Uno de los casos reportados es el de Olivia Hernández Pérez, una psicóloga habanera de 28 años vista por última vez en Coral Park, Caraballeda.

También se reporta la desaparición de Arístides Peralta Pérez, entrenador cubano de boxeo de 58 años, y de Michel Luis Curbelo Moreira, fisioterapeuta de 34 años, ambos vinculados a La Guaira.

filed11e01e9696377720b03ec2e7b43ba0d Una bandera venezolana cuelga de un edificio dañado por fuertes sismos en Catia La Mar, Venezuela, el viernes 26 de junio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

El caso de “Yadina La Cubana” y una familia completa sin localizar

Entre los nombres difundidos aparece Yadina de la Caridad Yáñez Linares, de 36 años, conocida como “Yadina La Cubana”, instructora de ciclismo cuya última ubicación conocida habría sido el Hotel Chipis Beach, en Catia La Mar.

También se reporta como desaparecida una familia cubana de al menos seis miembros que se encontraba en los edificios Oasis y Resjurel, en La Guaira.

Entre ellos figuran Alain Rodríguez Rojas, Yadina de la Caridad Yáñez, Teresa Rojas Rodríguez, Raudel Diosdado Rodríguez, Dylan Sander Rodríguez Yáñez y Gladys María Padrón, según los listados difundidos en plataformas de búsqueda.

Dos menores cubanos entre los casos más angustiosos

Uno de los reportes más sensibles involucra a dos menores cubanos: Vanessa Martínez y Dayan Martínez, oriundos de Mayabeque.

Según la información difundida por periodistas y medios independientes, los niños vivían con su padre, un médico cubano que permaneció en Venezuela tras cumplir una misión profesional.

Su última ubicación conocida estaría vinculada al edificio Coral Beach, en Los Corales, una de las zonas golpeadas por los derrumbes.

El Funky pide ayuda para localizar a un cubano desaparecido

El artista cubano El Funky también difundió en redes sociales el caso de Silvio René Garzón Molina, reportado como desaparecido en Los Corales, Caraballeda.

El músico pidió ayuda para localizarlo y compartir información que pueda servir a familiares y rescatistas.

La participación de figuras públicas ha ayudado a amplificar los reportes de búsqueda, en un momento en que muchas familias dependen de redes sociales para obtener noticias de sus seres queridos.

Misión médica cubana fuera de peligro, según La Habana

En paralelo, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que los colaboradores de la misión médica cubana en Venezuela se encuentran fuera de peligro.

Según la versión oficial, esos profesionales se han incorporado a labores asistenciales tras los sismos.

Sin embargo, los reportes de cubanos desaparecidos incluyen personas que no necesariamente forman parte de misiones oficiales, sino migrantes, residentes, familiares o trabajadores independientes radicados en Venezuela.

Plataformas ciudadanas y redes sociales, claves para buscar desaparecidos

La plataforma Encuéntralos permite reportar personas desaparecidas, publicar datos básicos y actualizar el estado de quienes son localizados.

Estas herramientas se han convertido en un recurso urgente para familiares que no logran comunicarse con sus seres queridos, especialmente en zonas donde los servicios telefónicos, eléctricos e internet han sufrido interrupciones.

Las autoridades y organizaciones humanitarias recomiendan compartir información verificada, evitar duplicados y actualizar de inmediato cuando una persona sea localizada.

Una tragedia que golpea también a la comunidad cubana

Los terremotos en Venezuela han dejado una emergencia humanitaria de enorme magnitud. Además del drama nacional venezolano, la tragedia afecta directamente a la comunidad cubana radicada en el país, una población formada por médicos, entrenadores, técnicos, artistas, migrantes y familias que llevan años viviendo en territorio venezolano.

Para los familiares en Cuba, la distancia, las fallas de comunicación y la falta de información oficial detallada aumentan la angustia.

Mientras continúan las labores de rescate, el número de cubanos reportados como desaparecidos podría seguir cambiando. Cada nuevo dato puede marcar la diferencia entre la incertidumbre y el alivio para una familia.