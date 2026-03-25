Denuncian venta de alimentos de ayuda INTERNACIONAL en tiendas en dólares controladas por militares en Cuba

La Habana — Una denuncia difundida en redes sociales ha reavivado el debate sobre el destino de la ayuda internacional enviada a Cuba, tras señalar que productos procedentes de México, Brasil y Chile estarían siendo vendidos en tiendas en dólares administradas por militares.
El señalamiento, divulgado en la red social X por el usuario Joankelin Sánchez, apunta a la presunta comercialización de alimentos que coinciden en origen con recientes envíos de ayuda humanitaria anunciados por esos países.
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Productos bajo sospecha
Según la denuncia, en establecimientos estatales de la provincia de Las Tunas se han detectado:
- Arroz brasileño (marca Guacira)
- Frijoles mexicanos (La Merced)
- Leche en polvo presuntamente reenvasada
- Pollo chileno (marca La Favorita)
La controversia surge por la coincidencia entre estos productos y anuncios recientes de donaciones internacionales destinadas a aliviar la crisis alimentaria en la isla.
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La gran pregunta: ¿ayuda o negocio?
El núcleo de la denuncia plantea dos escenarios:
1 Que alimentos enviados como ayuda humanitaria estén siendo revendidos en tiendas en divisas
2 Que se trate de importaciones comerciales, lo que cuestionaría el discurso oficial sobre limitaciones por el embargo
En ambos casos, el foco está en la aparente contradicción entre la narrativa gubernamental y la realidad en los comercios.
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Precios fuera del alcance
Los productos señalados aparecen con precios elevados para la mayoría de los cubanos:
- Arroz: hasta 2.80 dólares por kilo
- Leche en polvo: alrededor de 8.50 dólares
Con salarios promedio entre 3,000 y 4,000 pesos cubanos, estos alimentos resultan inaccesibles para gran parte de la población.
Señalamientos sobre el sistema
La denuncia también apunta al control de estas tiendas por estructuras vinculadas a los militares, lo que intensifica las críticas sobre la gestión de recursos en medio de la crisis.
El contraste entre la escasez generalizada y la disponibilidad de estos productos en tiendas en divisas ha alimentado el malestar social.
Sin respuesta oficial
Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido una respuesta pública a estas acusaciones.
Mientras tanto, el debate continúa creciendo en redes sociales, donde usuarios cuestionan la transparencia en el manejo de la ayuda internacional.