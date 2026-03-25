Denuncian venta de alimentos de ayuda INTERNACIONAL en tiendas en dólares controladas por militares en Cuba

La Habana — Una denuncia difundida en redes sociales ha reavivado el debate sobre el destino de la ayuda internacional enviada a Cuba , tras señalar que productos procedentes de México , Brasil y Chile estarían siendo vendidos en tiendas en dólares administradas por militares .

El señalamiento, divulgado en la red social X por el usuario Joankelin Sánchez, apunta a la presunta comercialización de alimentos que coinciden en origen con recientes envíos de ayuda humanitaria anunciados por esos países.

Según la denuncia, en establecimientos estatales de la provincia de Las Tunas se han detectado:

El mismo gobierno cubano q afirma q no puede producir pan x falta de harina, es el que importa esa harina con el dinero de todos los cubanos y la vende en las tiendas de los militares cubanos(GAESA). PD: Los principales jefes de GAESA son los mismos q controlan el gobierno cubano pic.twitter.com/xlcMzeEula

La controversia surge por la coincidencia entre estos productos y anuncios recientes de donaciones internacionales destinadas a aliviar la crisis alimentaria en la isla.

Arroz brasileño y frijoles mexicanos. 20mil ton. de arroz para Cuba desde Brasil x concepto de "ayuda humanitaria" Las tiendas de los militares cubanos en La Tunas vendiendo arroz brasileño "Guacira". En la misma tienda de los militares "frijoles La Merced" de origen mexicano. pic.twitter.com/a0fwUCkArP

El núcleo de la denuncia plantea dos escenarios:

1 Que alimentos enviados como ayuda humanitaria estén siendo revendidos en tiendas en divisas

2 Que se trate de importaciones comerciales, lo que cuestionaría el discurso oficial sobre limitaciones por el embargo

En ambos casos, el foco está en la aparente contradicción entre la narrativa gubernamental y la realidad en los comercios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/joankelincuba/status/2036059949415989357?s=20&partner=&hide_thread=false Los militares cubanos siguen vendiendo productos

de origen mexicano en sus tiendas...

Productos "La Merced"..

Ayuda humanitaria ??

Acuerdos comerciales?? (imposible si Cuba estuviera bloqueada)...

Que nos lo digan los jefes de la Revolución....! pic.twitter.com/0ZLBfjCzmR — Joankelin Sánchez. (@joankelincuba) March 23, 2026

Precios fuera del alcance

Los productos señalados aparecen con precios elevados para la mayoría de los cubanos:

Arroz: hasta 2.80 dólares por kilo

Leche en polvo: alrededor de 8.50 dólares

Con salarios promedio entre 3,000 y 4,000 pesos cubanos, estos alimentos resultan inaccesibles para gran parte de la población.

Señalamientos sobre el sistema

La denuncia también apunta al control de estas tiendas por estructuras vinculadas a los militares, lo que intensifica las críticas sobre la gestión de recursos en medio de la crisis.

El contraste entre la escasez generalizada y la disponibilidad de estos productos en tiendas en divisas ha alimentado el malestar social.

Sin respuesta oficial

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido una respuesta pública a estas acusaciones.

Mientras tanto, el debate continúa creciendo en redes sociales, donde usuarios cuestionan la transparencia en el manejo de la ayuda internacional.