"¡Corriente y comida!": crece la tensión en La Habana, estallan protesta frente al Gobierno municipal de San Miguel del Padrón

Cacerolazo y gritos frente al Gobierno en San Miguel del Padrón
Vecinos de La Habana protagonizaron este miércoles una protesta frente a la sede del Gobierno municipal de San Miguel del Padrón, en medio de la profunda crisis energética y alimentaria que atraviesa Cuba.
Los manifestantes realizaron un cacerolazo y lanzaron consignas como:
Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales mientras aumentan las protestas por los apagones y la escasez en distintos barrios de La Habana.
La crisis eléctrica empuja nuevas protestas
Según reportes difundidos por medios y usuarios en redes, vecinos denunciaron:
Largos cortes eléctricos
Escasez de alimentos
Falta de agua
Deterioro de las condiciones de vida
El desespero por la situación económica y energética habría sido el detonante de la manifestación.
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La Habana vive días de creciente tensión social
La protesta de San Miguel del Padrón se suma a una ola de manifestaciones registradas en distintos puntos de la capital cubana en los últimos días.
Entre los incidentes recientes reportados aparecen:
Cacerolazos en Luyanó
Protestas nocturnas en Marianao
Fogatas y bloqueos de calles
Grafitis contra el gobierno en Arroyo Naranjo
Las redes sociales muestran un aumento del malestar ciudadano en varias zonas de La Habana.
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El déficit eléctrico alcanza niveles críticos
La crisis energética cubana continúa agravándose.
De acuerdo con datos divulgados por la Unión Eléctrica citados en reportes periodísticos:
La disponibilidad eléctrica nacional quedó muy por debajo de la demanda.
Más de la mitad del país sufrió afectaciones.
Los apagones superan las 20 horas en algunas zonas.
Hambre, apagones y escasez golpean a la población
Además del colapso energético, la situación alimentaria sigue deteriorándose.
Diversos estudios y reportes independientes señalan:
Crecimiento de la inseguridad alimentaria
Dificultades para conseguir productos básicos
Incremento del mercado informal
Deterioro del transporte y servicios esenciales
La falta de combustible y el colapso del sistema eléctrico han agravado aún más la crisis interna.
Las protestas aumentan mientras crece la presión social
El Observatorio Cubano de Conflictos ha reportado un incremento de manifestaciones y cacerolazos durante los últimos meses.
Mientras tanto, organizaciones independientes denuncian:
Militarización de zonas urbanas
Vigilancia policial
Arrestos vinculados a protestas
El escenario refleja uno de los momentos de mayor tensión social en Cuba en años recientes.