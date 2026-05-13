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"¡Corriente y comida!": crece la tensión en La Habana, estallan protesta frente al Gobierno municipal de San Miguel del Padrón

Vecinos de San Miguel del Padrón protestaron frente al Gobierno municipal por apagones, hambre y escasez

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
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Cacerolazo y gritos frente al Gobierno en San Miguel del Padrón

Vecinos de La Habana protagonizaron este miércoles una protesta frente a la sede del Gobierno municipal de San Miguel del Padrón, en medio de la profunda crisis energética y alimentaria que atraviesa Cuba.

Los manifestantes realizaron un cacerolazo y lanzaron consignas como:

“¡Corriente y comida!”

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales mientras aumentan las protestas por los apagones y la escasez en distintos barrios de La Habana.

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La crisis eléctrica empuja nuevas protestas

Según reportes difundidos por medios y usuarios en redes, vecinos denunciaron:

Largos cortes eléctricos

Escasez de alimentos

Falta de agua

Deterioro de las condiciones de vida

El desespero por la situación económica y energética habría sido el detonante de la manifestación.

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La Habana vive días de creciente tensión social

La protesta de San Miguel del Padrón se suma a una ola de manifestaciones registradas en distintos puntos de la capital cubana en los últimos días.

Entre los incidentes recientes reportados aparecen:

Cacerolazos en Luyanó

Protestas nocturnas en Marianao

Fogatas y bloqueos de calles

Grafitis contra el gobierno en Arroyo Naranjo

Las redes sociales muestran un aumento del malestar ciudadano en varias zonas de La Habana.

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El déficit eléctrico alcanza niveles críticos

La crisis energética cubana continúa agravándose.

De acuerdo con datos divulgados por la Unión Eléctrica citados en reportes periodísticos:

La disponibilidad eléctrica nacional quedó muy por debajo de la demanda.

Más de la mitad del país sufrió afectaciones.

Los apagones superan las 20 horas en algunas zonas.

Hambre, apagones y escasez golpean a la población

Además del colapso energético, la situación alimentaria sigue deteriorándose.

Diversos estudios y reportes independientes señalan:

Crecimiento de la inseguridad alimentaria

Dificultades para conseguir productos básicos

Incremento del mercado informal

Deterioro del transporte y servicios esenciales

La falta de combustible y el colapso del sistema eléctrico han agravado aún más la crisis interna.

Las protestas aumentan mientras crece la presión social

El Observatorio Cubano de Conflictos ha reportado un incremento de manifestaciones y cacerolazos durante los últimos meses.

Mientras tanto, organizaciones independientes denuncian:

Militarización de zonas urbanas

Vigilancia policial

Arrestos vinculados a protestas

El escenario refleja uno de los momentos de mayor tensión social en Cuba en años recientes.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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