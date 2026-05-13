"¡Corriente y comida!": crece la tensión en La Habana, estallan protesta frente al Gobierno municipal de San Miguel del Padrón

Vecinos de La Habana protagonizaron este miércoles una protesta frente a la sede del Gobierno municipal de San Miguel del Padrón , en medio de la profunda crisis energética y alimentaria que atraviesa Cuba .

Los manifestantes realizaron un cacerolazo y lanzaron consignas como:

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales mientras aumentan las protestas por los apagones y la escasez en distintos barrios de La Habana.

Según reportes difundidos por medios y usuarios en redes, vecinos denunciaron:

Largos cortes eléctricos

Escasez de alimentos

Falta de agua

Deterioro de las condiciones de vida

El desespero por la situación económica y energética habría sido el detonante de la manifestación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/2054627729513853191?s=20&partner=&hide_thread=false #Urgente. Protesta masiva en San Miguel del Padrón.



El pueblo cansado salió a tocar calderos frente a la sede del gobierno del régimen.

Videos. Redes sociales pic.twitter.com/VHV4TMXXRN — Mag Jorge Castro (@MagJorgeCastro) May 13, 2026

La Habana vive días de creciente tensión social

La protesta de San Miguel del Padrón se suma a una ola de manifestaciones registradas en distintos puntos de la capital cubana en los últimos días.

Entre los incidentes recientes reportados aparecen:

Cacerolazos en Luyanó

Protestas nocturnas en Marianao

Fogatas y bloqueos de calles

Grafitis contra el gobierno en Arroyo Naranjo

Las redes sociales muestran un aumento del malestar ciudadano en varias zonas de La Habana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agusantonetti/status/2054634766817714338?s=20&partner=&hide_thread=false Fuertes protestas en La Habana en estos momentos frente a una de las sedes de la dictadura.



Estamos comenzando a ver, después de mucho tiempo, protestas masivas en Cuba a plena luz del día, esto es un avance.



Cada día es un paso menos para la libertad del pueblo cubano. pic.twitter.com/Q2NtTG1M40 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) May 13, 2026

El déficit eléctrico alcanza niveles críticos

La crisis energética cubana continúa agravándose.

De acuerdo con datos divulgados por la Unión Eléctrica citados en reportes periodísticos:

La disponibilidad eléctrica nacional quedó muy por debajo de la demanda.

Más de la mitad del país sufrió afectaciones.

Los apagones superan las 20 horas en algunas zonas.

Hambre, apagones y escasez golpean a la población

Además del colapso energético, la situación alimentaria sigue deteriorándose.

Diversos estudios y reportes independientes señalan:

Crecimiento de la inseguridad alimentaria

Dificultades para conseguir productos básicos

Incremento del mercado informal

Deterioro del transporte y servicios esenciales

La falta de combustible y el colapso del sistema eléctrico han agravado aún más la crisis interna.

Las protestas aumentan mientras crece la presión social

El Observatorio Cubano de Conflictos ha reportado un incremento de manifestaciones y cacerolazos durante los últimos meses.

Mientras tanto, organizaciones independientes denuncian:

Militarización de zonas urbanas

Vigilancia policial

Arrestos vinculados a protestas

El escenario refleja uno de los momentos de mayor tensión social en Cuba en años recientes.