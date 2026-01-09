"Colapso o cambio": Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

El secretario de Estado de EE.UU. afirma que el poder en Cuba enfrenta una decisión histórica: permitir una economía real o precipitar un colapso social irreversible

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , lanzó este viernes una advertencia frontal al régimen cubano al asegurar que quienes controlan el poder en la isla deben elegir entre permitir una economía funcional y abierta o continuar por el camino de una dictadura fallida que conduce al colapso total .

Las declaraciones se produjeron durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente Donald Trump , en la que ambos describieron la situación de Cuba como crítica , agravada por el derrumbe económico y la pérdida de apoyos externos que durante décadas sostuvieron al régimen.

“Tienen que decidir si quieren un país real, con una economía real donde su pueblo pueda prosperar, o seguir aferrados a una dictadura fracasada”, afirmó Rubio.

Trump: "Cuba está en una situación crítica. Dependía de Venezuela para el petróleo y el dinero... Les va muy mal, son un país del Tercer Mundo en toda regla... ahora, no recibirán ningún ingreso". pic.twitter.com/GnjvXW5cii @SecRubio : "Los que están al mando en Cuba tienen que…

Rubio señaló que el problema estructural del sistema cubano radica en una élite dirigente “rodeada de personas que no entienden cómo funciona una economía” , y que ha priorizado el control político por encima del desarrollo productivo.

El funcionario recordó que el modelo cubano sobrevivió durante más de seis décadas gracias a subsidios externos, primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela, un respaldo que —según enfatizó— ya no existe.

“Ese dinero se acabó. Ya no hay quién sostenga esa estructura artificial”, subrayó.

Advertencia de colapso sistémico

Rubio fue categórico al advertir que insistir en el modelo actual llevará inevitablemente a un colapso social y económico.

“Si continúan negándole libertad económica y política a su pueblo, lo que viene es un colapso sistémico. Es una decisión dura, pero es la realidad”.

Aclaró, no obstante, que Estados Unidos no busca desestabilizar a Cuba, y que cualquier descomposición interna sería consecuencia directa de las decisiones del propio régimen.

La diáspora como oportunidad perdida

El secretario de Estado destacó que Cuba cuenta con una ventaja única: una diáspora fuerte, próspera y dispuesta a ayudar, especialmente en Estados Unidos.

“Hay millones de cubanos que salieron sin nada y hoy quieren regresar para ayudar a reconstruir su país. Esa oportunidad existe, pero el régimen la bloquea”.

Trump: Cuba perdió a su sostén venezolano

Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que Cuba atraviesa una de sus peores etapas históricas tras perder el respaldo energético y financiero de Venezuela.

“Dependían del petróleo y del dinero venezolano. Eso ya no existe. Cuba está en muy mal estado”, dijo.

Trump también prometió apoyo a los cubanos exiliados que han sufrido persecución política y económica durante décadas, aunque sin detallar medidas concretas.

Contexto regional: Venezuela ya no sostiene a La Habana

Las declaraciones se producen en medio del nuevo escenario regional tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, lo que ha alterado de forma radical el equilibrio político y energético que durante años benefició a La Habana.

“Ese era el trato: Cuba protegía a Venezuela y Venezuela financiaba a Cuba. Ese esquema se acabó”, sentenció Trump.