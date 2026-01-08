Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

La aeronave CU-T1250 realizó maniobras sobre el Caribe y desistió de ingresar al espacio aéreo venezolano en medio de un contexto regional de alta tensión y vigilancia aérea.

Un avión de Cubana de Aviación , con matrícula CU-T1250 , se vio obligado a regresar a Cuba en la mañana de este jueves tras no lograr aterrizar en Venezuela , según datos de plataformas de monitoreo aéreo y reportes difundidos en redes sociales.

El hecho, poco común en la aviación internacional , ha generado interrogantes debido al hermetismo oficial y a la coincidencia con un escenario regional marcado por restricciones aéreas, operaciones militares y alertas de seguridad .

De acuerdo con registros de FlightRadar24 , la aeronave —un Ilyushin Il-96-300 de fabricación rusa— realizó varios giros de espera (360°) cerca del área de control aéreo venezolano antes de abortar el intento de aterrizaje y emprender regreso a territorio cubano.

Vuelo de aerolinea cubana fue rechazado en Maiquetía. Ayer ese vuelo hizo Bielurusia-Rusia-Cuba. Es muy probable que Estados Unidos esté prohibiendo este tipo de vuelos. El chavismo comienza a sentir rápidamente la presencia de Trump. Vamos Con Todo! #GeneraciónIndependencia

Los datos disponibles indican que el avión no operaba como vuelo comercial regular : no mostraba número de vuelo público ni información habitual para pasajeros, lo que apunta a una misión especial o reservada . Tras el retorno, la aeronave aterrizó en el oriente de Cuba , con reportes que señalan Holguín o Santiago de Cuba como destinos finales.

A inicios de la semana, el medio independiente 14yMedio informó que este mismo avión habría sido preparado para una misión especial relacionada con traslados humanitarios y diplomáticos en el contexto de los recientes acontecimientos en Venezuela .

Fuentes citadas por la prensa independiente señalaron que la operación no se desarrollaría por la terminal comercial, sino mediante instalaciones con acceso restringido, un patrón habitual en misiones de alto contenido político o de seguridad. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

Vigilancia aérea y tensión en el Caribe

El frustrado aterrizaje ocurrió el mismo día en que medios regionales reportaron la actividad de un dron estadounidense de reconocimiento MQ-4C Triton sobre áreas del Caribe cercanas a Venezuela. Se trata de una aeronave no armada, operada por la Marina de EE. UU., especializada en vigilancia marítima y aérea de largo alcance.

La coincidencia temporal entre la presencia del dron y la decisión del avión cubano de desistir del ingreso al espacio aéreo venezolano ha alimentado especulaciones, aunque no existe confirmación oficial de relación directa entre ambos hechos.

La aeronave y el contexto de Cubana

El Il-96-300 involucrado es el avión de mayor alcance y capacidad de la flota de Cubana. Recientemente fue sometido a reparación mayor en Bielorrusia, antes de reincorporarse a operaciones. Su uso suele reservarse para misiones especiales y vuelos de Estado, dado su alto costo operativo.

Históricamente, Cubana ha mantenido enlaces con Venezuela como parte de la cooperación bilateral. Sin embargo, el actual contexto geopolítico, con cambios de poder, despliegues militares y mayores controles, pone en duda la viabilidad inmediata de esos vuelos.

Silencio oficial

Hasta el cierre de esta información, ni Cubana de Aviación ni las autoridades de Cuba o Venezuela han emitido declaraciones sobre el incidente. No se han precisado las razones del retorno ni la naturaleza exacta de la misión, lo que mantiene abiertas las interrogantes.