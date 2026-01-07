americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ULTIMA HORA

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro, EE. UU. reubica al norte de Cuba al USS Iwo Jima y al USS San Antonio, reduciendo su presencia naval en el Caribe mientras mantiene fuerzas bajo el Comando Sur

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Buque guerra cuba

Estados Unidos reduce presencia naval en el Caribe y reubica el USS Iwo Jima y el USS San Antonio hacia aguas atlánticas frente a Cuba

Washington — El gobierno de Donald Trump ha comenzado a **reubicar buques de guerra que estaban desplegados en el sur del Caribe tras la operación militar que culminó con la captura del presidente venezolano **Nicolás Maduro****, informaron funcionarios de defensa este miércoles, en un movimiento que indica una reducción de la presencia militar estadounidense en la región.

Entre los buques trasladados se encuentran el USS Iwo Jima y el USS San Antonio, que han sido movidos a aguas al norte de Cuba, en el Océano Atlántico, donde permanecerán bajo el mando del Comando Sur de Estados Unidos.

Al menos uno de estos buques podría regresar a su base principal en Norfolk, Virginia, en las próximas semanas, señalaron fuentes anónimas vinculadas al Departamento de Defensa, que hablaron bajo condición de anonimato para comentar los movimientos militares.

Screenshot 2026-01-07 at 9.19.01PM

Reducción de tropas y activos aéreos

La redistribución de los buques de guerra coincide con una reducción de varios miles de efectivos estadounidenses en el Caribe, dejando aproximadamente 12.000 tropas en la región en el marco de las operaciones militares en curso.

Además del movimiento naval, recursos de la Fuerza Aérea, incluidos aviones de operaciones especiales como los CV-22 y aviones de reabastecimiento MC-130, han sido retirados de la zona tras apoyar la incursión que condujo a la captura de Maduro.

Misiones del Comando Sur y posibles despliegues

Pese a la reducción, los buques continúan asignados al Comando Sur, que supervisa las actividades militares de Estados Unidos en gran parte de América Latina. Las autoridades señalaron que estas unidades podrían ser reubicadas nuevamente hacia el Caribe si la situación lo requiere, reflejando la flexibilidad táctica de Washington ante una posible inestabilidad regional.

Hasta ahora no hay confirmación oficial del Pentágono ni del Comando Sur sobre estos movimientos, ya que los portavoces no respondieron a solicitudes de comentarios.

Contexto de la operación

El despliegue naval intensivo en el Caribe se produjo en el contexto de la llamada Operación Southern Spear, la mayor concentración de fuerzas estadounidenses en la región en décadas, con numerosos buques de guerra, aeronaves y unidades de infantería de marina movilizados para presionar al gobierno de Venezuela por acusaciones de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Wikipedia

El traslado de estas unidades al norte de Cuba sugiere que la fase más crítica de la operación puede haber concluido, aunque las autoridades de defensa enfatizan que no significa un fin definitivo de la presencia militar de EE. UU. en aguas cercanas a Venezuela y el Caribe.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
trump afirma que venezuela comprara solo productos made in usa con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Por Redacción América Noticias Miami
trump exige a venezuela que ponga fin a relaciones con china y rusia

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Por Redacción América Noticias Miami
trump dice que venezuela entregara entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a eeuu

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Por Redacción América Noticias Miami
trump lo confirma tras la caida de maduro: cuba esta lista para caer

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: "Cuba está lista para caer"

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución
ULTIMA HORA

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter