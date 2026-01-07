Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Estados Unidos reduce presencia naval en el Caribe y reubica el USS Iwo Jima y el USS San Antonio hacia aguas atlánticas frente a Cuba

Washington — El gobierno de Donald Trump ha comenzado a **reubicar buques de guerra que estaban desplegados en el sur del Caribe tras la operación militar que culminó con la captura del presidente venezolano ** Nicolás Maduro ****, informaron funcionarios de defensa este miércoles, en un movimiento que indica una reducción de la presencia militar estadounidense en la región.

Entre los buques trasladados se encuentran el USS Iwo Jima y el USS San Antonio , que han sido movidos a aguas al norte de Cuba , en el Océano Atlántico , donde permanecerán bajo el mando del Comando Sur de Estados Unidos .

Al menos uno de estos buques podría regresar a su base principal en Norfolk, Virginia , en las próximas semanas, señalaron fuentes anónimas vinculadas al Departamento de Defensa, que hablaron bajo condición de anonimato para comentar los movimientos militares.

La redistribución de los buques de guerra coincide con una reducción de varios miles de efectivos estadounidenses en el Caribe , dejando aproximadamente 12.000 tropas en la región en el marco de las operaciones militares en curso.

Además del movimiento naval, recursos de la Fuerza Aérea , incluidos aviones de operaciones especiales como los CV-22 y aviones de reabastecimiento MC-130, han sido retirados de la zona tras apoyar la incursión que condujo a la captura de Maduro.

Misiones del Comando Sur y posibles despliegues

Pese a la reducción, los buques continúan asignados al Comando Sur, que supervisa las actividades militares de Estados Unidos en gran parte de América Latina. Las autoridades señalaron que estas unidades podrían ser reubicadas nuevamente hacia el Caribe si la situación lo requiere, reflejando la flexibilidad táctica de Washington ante una posible inestabilidad regional.

Hasta ahora no hay confirmación oficial del Pentágono ni del Comando Sur sobre estos movimientos, ya que los portavoces no respondieron a solicitudes de comentarios.

Contexto de la operación

El despliegue naval intensivo en el Caribe se produjo en el contexto de la llamada Operación Southern Spear, la mayor concentración de fuerzas estadounidenses en la región en décadas, con numerosos buques de guerra, aeronaves y unidades de infantería de marina movilizados para presionar al gobierno de Venezuela por acusaciones de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Wikipedia

El traslado de estas unidades al norte de Cuba sugiere que la fase más crítica de la operación puede haber concluido, aunque las autoridades de defensa enfatizan que no significa un fin definitivo de la presencia militar de EE. UU. en aguas cercanas a Venezuela y el Caribe.