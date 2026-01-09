Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

Compartir en:









El presidente de Estados Unidos describe la crisis cubana como extrema y vincula su fragilidad al colapso de su aliado venezolano

Washington / La Habana. El presidente de Donald Trump afirmó que Cuba “está colgando de un hilo” y muy cerca de un colapso, en el marco de una entrevista televisiva en la que vinculó la estabilidad del régimen cubano con la pérdida del apoyo venezolano, según reportes de medios que cubren sus declaraciones.

fileb0a109b779227622342350b57e435cf3 En esta foto difundida por la Casa Blanca, el presidente Donald Trump supervisa las operaciones militares estadounidenses en Venezuela, junto al director de la CIA, John Ratcliffe, a la izquierda, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el sábado 3 de enero de 2026. (Molly Riley/La Casa Blanca a través de AP). AP Trump realizó estas declaraciones durante una conversación con el presentador Hugh Hewitt, en la que fue interrogado sobre si era necesario aumentar la presión sobre La Habana. El mandatario respondió con una frase contundente sobre la crisis interna en Cuba, señalando que el país enfrenta serios problemas económicos y políticos tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y el debilitamiento de los vínculos tradicionales con Caracas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmmaRincon/status/2009469565336736111?s=20&partner=&hide_thread=false TRUMP “Cuba va a caer... Marco Rubio conoce a Cuba muy bien”



HANNITY: "Algunas personas me han dicho que es la venganza de Marco"



TRUMP: “Quizás lo es” pic.twitter.com/y1ay3alLlV — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 9, 2026 “En muchos problemas y sin apoyo externo” Trump argumentó que la supervivencia del régimen cubano ha dependido históricamente del flujo de petróleo y recursos provenientes de Venezuela, y que al haberse debilitado ese sostén, la situación económica y política de la isla se ha vuelto crítica y vulnerable. El mandatario afirmó que “Cuba está realmente en muchos problemas” y que, pese a que predicciones similares se han escuchado en décadas pasadas, “cree que están bastante cerca” de un punto de inflexión. CubaHeadlines

Aunque sus comentarios fueron dramáticos, Trump evitó describir medidas militares concretas contra Cuba, señalando que ya se ejerce una presión máxima desde la política exterior estadounidense sin necesidad de intervención directa.

Contexto de tensiones regionales Estas declaraciones se producen en un momento de alto nivel de tensión en el Caribe y Latinoamérica, tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro en Venezuela y el aumento de despliegues navales y aéreas en la región. La República de Cuba ha condenado fuertemente las acciones en Caracas, calificándolas de injerencia y amenaza a la soberanía nacional, aunque también ha reconocido el impacto que la interrupción de la cooperación venezolana puede tener en su propia estabilidad interna.

El escenario actual plantea interrogantes sobre el futuro económico y político de la isla, particularmente en medio de una crisis energética prolongada y una economía que ha mostrado debilidad estructural en los últimos años.