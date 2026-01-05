Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: "Cuba está lista para caer"

Desde el Air Force One, el presidente de Estados Unidos afirmó que la isla enfrenta un colapso económico inminente tras la ruptura de la alianza petrolera con Venezuela .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este domingo que “Cuba está lista para caer” , al referirse al impacto económico que atraviesa la isla luego de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro .

“ Cuba ya no tiene ingresos . Vivían del petróleo venezolano, y eso se acabó. No creo que tengamos que hacer nada: parece que se está derrumbando sola ”, declaró Trump a la prensa a bordo del avión presidencial, pocas horas después del operativo en Caracas.

Durante más de dos décadas, la relación entre La Habana y Caracas fue clave para la supervivencia del régimen cubano . Venezuela suministraba a Cuba hasta 35.000 barriles diarios de crudo , además de apoyo financiero y político. Con la caída de Maduro, esa alianza estratégica quedó abruptamente rota , dejando a la economía cubana en una situación límite.

Analistas energéticos señalan que la pérdida del subsidio petrolero venezolano agrava un escenario ya marcado por apagones prolongados, desabastecimiento, inflación y una migración masiva que supera el millón de personas desde 2021.

El experto energético Jorge Piñón calificó el momento como “una sentencia de muerte para el modelo económico cubano” , mientras que el canciller del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla , advirtió que la captura de Maduro representa “un dilema existencial” para la estabilidad regional.

Trump, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio, reiteró que Washington no necesita intervenir directamente para precipitar un cambio en Cuba. Rubio —de origen cubano y crítico histórico del régimen— ya había advertido que el fin del chavismo pondría a La Habana contra las cuerdas.

¿Observación o presión silenciosa?

En declaraciones a The New York Times, analistas como Ricardo Zúñiga, exasesor del Departamento de Estado, sostienen que Estados Unidos podría limitarse a observar el colapso de una economía dependiente de subsidios externos, sin necesidad de nuevas sanciones o acciones militares.

En la isla, sin embargo, crece el debate interno. Sectores de la sociedad civil reclaman soluciones urgentes frente a las crisis energética, sanitaria y económica, mientras otros rechazan cualquier intervención extranjera directa.

“La gente quiere cambio, pero que nazca desde dentro”, afirmó el exdiplomático Carlos Alzugaray al diario estadounidense, aunque reconoció que la desesperación social empuja a muchos a ver inevitable un quiebre del sistema.

Una frase que marca una era

La afirmación de Trump —“Cuba está lista para caer”— resume la visión predominante en su administración: el fin del petróleo venezolano podría ser también el principio del fin del castrismo, en un contexto regional profundamente reconfigurado tras la caída del régimen chavista.