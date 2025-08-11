Brutal asesinato en La Habana desata indignación y reclamos de justicia

La Habana amaneció conmocionada este viernes tras conocerse el violento homicidio de Yosvani Rodríguez Meriño , conocido en el barrio como Pocholo o El Moro.

El crimen ocurrió en el municipio 10 de Octubre, en una vivienda ubicada cerca del semáforo de Dolores, en la Calzada de 10 de Octubre, frente a una escuela y próxima a una panadería.

De acuerdo con testimonios de vecinos recogidos por la página de Facebook Reporte Cuba Ya, el cuerpo fue hallado alrededor de las 4:00 de la madrugada, con múltiples heridas de arma blanca y un profundo corte en el cuello. La víctima habría sido cubierta con un colchón antes de ser abandonada en el lugar.

La noche anterior, Rodríguez habría estado compartiendo en su casa con un pequeño grupo de personas. Las autoridades, que mantienen la investigación en curso, intentan determinar el móvil y los responsables del crimen. Entre las hipótesis que circulan en la comunidad se menciona un posible conflicto personal o relacionado con vínculos anteriores, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para realizar las pruebas periciales. Ningún medio estatal ni institución gubernamental ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.

Dolor en la comunidad

La noticia ha provocado una oleada de mensajes de dolor y solidaridad hacia la familia, especialmente por la situación de la hija menor de la víctima, de apenas siete años, que queda sin su padre. Amigos y allegados lo describen como un hombre tranquilo, sociable y siempre dispuesto a ayudar.

En redes sociales, vecinos han compartido recuerdos y anécdotas sobre su carácter alegre, al tiempo que exigen que el caso no quede impune.

Señalamientos y controversia en redes

Pocas horas después de conocerse el crimen, comenzó a circular el nombre de una persona señalada por familiares de la víctima como presunto implicado. El mencionado ha negado cualquier relación con el asesinato, asegurando que mantenía una amistad con Rodríguez y que lamenta profundamente su muerte. Incluso ha advertido que podría emprender acciones legales por difamación si persisten las acusaciones.

Reporte Cuba Ya aclaró que no realiza acusaciones directas, sino que reproduce los testimonios de vecinos y familiares que se han expresado públicamente.

Fuentes no oficiales señalan que tres personas habrían sido detenidas en relación con el caso, aunque no se han revelado sus identidades ni el grado de implicación.

Debate sobre la violencia en la capital

Este crimen ha reavivado el debate sobre el aumento de la violencia en La Habana y la creciente sensación de inseguridad. Vecinos de 10 de Octubre aseguran que en los últimos meses han ocurrido otros episodios delictivos en la zona.

Para muchos, el silencio oficial alimenta la incertidumbre y los rumores, generando un clima de tensión que deteriora la confianza en la seguridad ciudadana.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación, familiares y vecinos realizan vigilias simbólicas en memoria de la víctima. El mensaje que se repite en cada homenaje es claro: que se sepa la verdad y se haga justicia.