americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La Habana

Brutal asesinato en La Habana desata indignación y reclamos de justicia

El violento asesinato de Yosvani Rodríguez en La Habana ha generado conmoción y llamados de justicia. Las autoridades investigan el móvil y posibles implicados tras el hallazgo del cuerpo. La prensa oficialista calla

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Yosvani Rodríguez

La Habana amaneció conmocionada este viernes tras conocerse el violento homicidio de Yosvani Rodríguez Meriño, conocido en el barrio como Pocholo o El Moro.

El crimen ocurrió en el municipio 10 de Octubre, en una vivienda ubicada cerca del semáforo de Dolores, en la Calzada de 10 de Octubre, frente a una escuela y próxima a una panadería.

De acuerdo con testimonios de vecinos recogidos por la página de Facebook Reporte Cuba Ya, el cuerpo fue hallado alrededor de las 4:00 de la madrugada, con múltiples heridas de arma blanca y un profundo corte en el cuello. La víctima habría sido cubierta con un colchón antes de ser abandonada en el lugar.

Reunión previa y primeras hipótesis

La noche anterior, Rodríguez habría estado compartiendo en su casa con un pequeño grupo de personas. Las autoridades, que mantienen la investigación en curso, intentan determinar el móvil y los responsables del crimen. Entre las hipótesis que circulan en la comunidad se menciona un posible conflicto personal o relacionado con vínculos anteriores, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para realizar las pruebas periciales. Ningún medio estatal ni institución gubernamental ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.

Dolor en la comunidad

La noticia ha provocado una oleada de mensajes de dolor y solidaridad hacia la familia, especialmente por la situación de la hija menor de la víctima, de apenas siete años, que queda sin su padre. Amigos y allegados lo describen como un hombre tranquilo, sociable y siempre dispuesto a ayudar.

En redes sociales, vecinos han compartido recuerdos y anécdotas sobre su carácter alegre, al tiempo que exigen que el caso no quede impune.

Señalamientos y controversia en redes

Pocas horas después de conocerse el crimen, comenzó a circular el nombre de una persona señalada por familiares de la víctima como presunto implicado. El mencionado ha negado cualquier relación con el asesinato, asegurando que mantenía una amistad con Rodríguez y que lamenta profundamente su muerte. Incluso ha advertido que podría emprender acciones legales por difamación si persisten las acusaciones.

Reporte Cuba Ya aclaró que no realiza acusaciones directas, sino que reproduce los testimonios de vecinos y familiares que se han expresado públicamente.

Fuentes no oficiales señalan que tres personas habrían sido detenidas en relación con el caso, aunque no se han revelado sus identidades ni el grado de implicación.

Debate sobre la violencia en la capital

Este crimen ha reavivado el debate sobre el aumento de la violencia en La Habana y la creciente sensación de inseguridad. Vecinos de 10 de Octubre aseguran que en los últimos meses han ocurrido otros episodios delictivos en la zona.

Para muchos, el silencio oficial alimenta la incertidumbre y los rumores, generando un clima de tensión que deteriora la confianza en la seguridad ciudadana.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación, familiares y vecinos realizan vigilias simbólicas en memoria de la víctima. El mensaje que se repite en cada homenaje es claro: que se sepa la verdad y se haga justicia.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – La sede de la embajada de Estados Unidos en Cuba, en la Habana, el 14 de agosto de 2015. (AP Foto/Desmond Boylan, Archivo)

EE.UU. niega reunificación familiar a joven cubano tras nueve años de espera bajo nuevas medidas de Trump

Por Redacción América Noticias Miami
violento accidente en la habana: auto se parte en dos tras chocar contra un poste

Violento accidente en La Habana: auto se parte en dos tras chocar contra un poste

Por Redacción América Noticias Miami
eeuu endurece requisitos para reunificacion familiar de residentes permanentes

EEUU endurece requisitos para reunificación familiar de residentes permanentes

Por Redacción América Noticias Miami
se dispara la compra de productos y autos usados de cuba en eeuu los primeros 6 meses de 2025

Se dispara la compra de productos y autos usados de Cuba en EEUU los primeros 6 meses de 2025

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Se dispara la compra de productos y autos usados de Cuba en EEUU los primeros 6 meses de 2025

Se dispara la compra de productos y autos usados de Cuba en EEUU los primeros 6 meses de 2025

EEUU endurece requisitos para reunificación familiar de residentes permanentes

EEUU endurece requisitos para reunificación familiar de residentes permanentes

ARCHIVO - El Capitolio de Estados Unidos sirve de fondo a un hombre sin hogar que descansa en una chimenea de vapor en el National Mall, el 18 de diciembre de 2019, en el Capitolio de Washington. (AP Foto/Julio Cortez, archivo)

Trump afirma que pondrá a policía de Washington bajo control federal y desplegará Guardia Nacional

Cubano detenido en Houston por intentar ingresar veneno de escorpión desde Cuba

Cubano detenido en Houston por intentar ingresar veneno de escorpión desde Cuba

Brutal asesinato en La Habana desata indignación y reclamos de justicia

Brutal asesinato en La Habana desata indignación y reclamos de justicia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter