Bruno Rodríguez admite que las conversaciones con EEUU siguen estancadas y culpa a Washington

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla reconoció este lunes que las conversaciones entre La Habana y Washington continúan abiertas, pero siguen sin producir avances concretos , una situación que atribuyó directamente a lo que calificó como una “falta de voluntad” del Gobierno de Estados Unidos.

Régimen admite diálogo estancado y advierte de un “baño de sangre” Bruno Rodríguez reconoció que los contactos con EE.UU. no avanzan. “No hay agendas ni hojas de ruta”, afirmó. Advirtió que una intervención militar provocaría “un verdadero baño de sangre”, con muertos… pic.twitter.com/Nfo2SgDCg6

Durante la presentación ante la prensa nacional y extranjera del más reciente informe cubano sobre los daños atribuidos al embargo estadounidense, Rodríguez confirmó que existe comunicación con el Departamento de Estado.

“Ha habido conversaciones con el Departamento de Estado” y “se mantienen comunicaciones en este sentido”, afirmó.

Pero inmediatamente marcó el límite de esos contactos:

“Dichas conversaciones no muestran avances ni progresos a partir de la falta de voluntad del Gobierno de los Estados Unidos”.

Las declaraciones despejan al menos una incógnita.

Pese al endurecimiento de las sanciones estadounidenses y al deterioro del clima bilateral, el canal de comunicación entre ambos gobiernos no se ha cerrado por completo.

Rodríguez confirmó que continúan existiendo contactos con funcionarios estadounidenses.

Sin embargo, evitó presentar esos intercambios como una negociación formal.

La diferencia es importante.

Según la versión oficial cubana, las partes hablan, pero no están negociando un acuerdo político estructurado.

“No ha habido ni hay negociaciones”

El canciller fue particularmente categórico al describir el alcance de esos contactos.

“No ha habido, ni hay negociaciones, ni existen acuerdos u hojas de ruta”.

Con esa afirmación, Rodríguez buscó rebajar las expectativas generadas durante los últimos meses en torno a posibles acuerdos entre Washington y La Habana.

La declaración implica que, al menos públicamente, los contactos no han llegado a una fase en la que existan compromisos, calendarios o documentos negociados entre las partes.

¿Entonces qué está ocurriendo entre Cuba y EEUU?

De acuerdo con la explicación del canciller, lo que existe actualmente son conversaciones y comunicaciones exploratorias.

Eso significa que los gobiernos pueden intercambiar posiciones, mensajes o propuestas sin que exista necesariamente una negociación formal.

Rodríguez no detalló qué asuntos específicos se han abordado.

Tampoco informó de una fecha para una próxima reunión.

Por ello, permanece sin aclarar hasta dónde llega realmente el diálogo.

Cuba culpa a Washington del estancamiento

La Habana responsabiliza a Estados Unidos de que esos contactos no hayan avanzado.

Rodríguez habló de una supuesta “falta de voluntad” de Washington.

Sin embargo, durante esa parte de su intervención no explicó exactamente qué acciones estadounidenses considera responsables del bloqueo del diálogo.

Más adelante sí vinculó la política general de Washington con sanciones, presiones sobre navieras y restricciones económicas.

Pero no presentó una lista concreta de condiciones que Estados Unidos haya rechazado dentro de las conversaciones.

Las condiciones que exige La Habana para seguir hablando

El canciller reiteró además bajo qué términos Cuba asegura estar dispuesta a continuar los contactos.

“Cuba reitera que estará dispuesta a continuar dichas conversaciones sobre bases del derecho internacional, sin precondiciones, en igualdad soberana, en absoluto pie de igualdad, sobre bases de respeto mutuo, beneficio recíproco para nuestros pueblos sin injerencia en nuestros asuntos internos”.

La formulación refleja una posición histórica de la diplomacia cubana.

La Habana rechaza cualquier negociación que, según su interpretación, implique condicionamientos políticos sobre el sistema interno.

Washington plantea una posición muy diferente

La postura de Estados Unidos ha sido mucho más exigente en relación con una eventual normalización.

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó recientemente que una normalización plena con Cuba no puede producirse bajo la legislación estadounidense mientras la isla no avance hacia una “democracia funcional”.

Rubio ha sostenido además que Washington busca colocar a Cuba en una “trayectoria irreversible hacia un futuro diferente”.

Ese choque de posiciones ayuda a explicar por qué los contactos no se han convertido en una negociación formal.

Contactos sí, normalización no

Las declaraciones de Rodríguez dejan una diferencia clara entre tres niveles.

Primero, comunicación diplomática.

Segundo, negociaciones formales.

Y tercero, una eventual normalización de relaciones.

Cuba reconoce que existe el primero.

Niega que haya comenzado el segundo.

Y las diferencias políticas hacen que el tercero permanezca todavía mucho más lejos.

Más de dos meses sin cambios

No es la primera vez que el canciller describe la situación como estancada.

A finales de junio ya había reconocido que:

“Las conversaciones entre Cuba y EEUU no muestran ningún progreso”.

En aquella ocasión añadió que los encuentros con representantes estadounidenses habían ocurrido en un contexto marcado por sanciones, amenazas y declaraciones hostiles hacia el Gobierno cubano.

Más de dos meses después, su diagnóstico permanece prácticamente intacto.

El canal comenzó en marzo de 2026

Los contactos actuales se remontan al 13 de marzo de 2026, cuando La Habana reconoció públicamente la apertura de un canal exploratorio con Washington.

La viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, calificó entonces ese proceso como una etapa “muy preliminar”.

La descripción resultó significativa.

Casi seis meses después, el propio canciller continúa evitando hablar de negociación.

Seis meses después, no hay hoja de ruta

Desde marzo han existido diferentes reportes y declaraciones sobre los contactos bilaterales.

Sin embargo, Rodríguez confirmó ahora que:

no existen acuerdos, no existe una hoja de ruta y no hay una negociación formal.

Eso significa que ninguna de las partes ha anunciado públicamente un calendario para resolver las principales diferencias.

Tampoco se ha presentado un documento que establezca objetivos comunes.

Cuba exige conversaciones “sin precondiciones”

Uno de los principales obstáculos puede encontrarse precisamente en el concepto de “precondiciones”.

La Habana sostiene que las conversaciones deben producirse sin exigencias previas relacionadas con cambios políticos internos.

Washington, en cambio, ha vinculado repetidamente una eventual normalización con avances democráticos.

La distancia entre ambas posiciones es considerable.

El embargo dominó la comparecencia

Las declaraciones sobre las conversaciones se produjeron durante la presentación del informe anual cubano sobre los efectos del embargo estadounidense.

El Gobierno afirmó que los daños calculados entre marzo de 2025 y febrero de 2026 ascendieron a 8.083,3 millones de dólares.

Según La Habana, esa cifra representa un incremento del 7 % respecto al período anterior.

El Gobierno cubano sitúa además los daños acumulados a precios corrientes en 178.700,5 millones de dólares.

Rodríguez vuelve a culpar al embargo de la crisis

El canciller utilizó la presentación para responsabilizar a Washington de gran parte de las dificultades económicas que atraviesa Cuba.

Entre los sectores mencionados estuvieron:

energía, transporte, agua, salud y abastecimiento de combustible.

Rodríguez acusó además a Estados Unidos de ejercer presión sobre navieras y proveedores internacionales.

La Habana sostiene que esas medidas dificultan la llegada de petróleo y otros recursos esenciales.

Washington rechaza esa explicación

Estados Unidos mantiene una interpretación muy diferente.

Funcionarios de la administración Trump, especialmente Marco Rubio, sostienen que la crisis cubana responde principalmente al fracaso del modelo económico estatal.

Rubio ha acusado al Gobierno cubano de décadas de falta de inversión y mala administración.

Para Washington, las sanciones buscan presionar a la cúpula gobernante y sus fuentes de financiamiento.

Las sanciones siguen aumentando mientras continúa el contacto

La situación presenta una aparente contradicción.

Por un lado, existen conversaciones.

Por otro, Estados Unidos ha seguido aumentando las sanciones.

En las últimas semanas Washington ha sancionado a:

miembros de la familia Castro, bancos, empresas energéticas, entidades mineras y funcionarios del Gobierno.

Eso significa que el canal diplomático continúa funcionando mientras la presión económica aumenta simultáneamente.

Rubio y Rodríguez describen dos caminos incompatibles

La diferencia entre ambos gobiernos puede resumirse en sus discursos recientes.

Rodríguez exige:

“sin precondiciones” y “sin injerencia”.

Rubio plantea:

una transición hacia una “democracia funcional”.

Mientras ninguna de las partes modifique significativamente esas posiciones, resulta difícil imaginar una negociación de mayor profundidad.

Sin fecha para una próxima reunión

Rodríguez no anunció ninguna nueva cita.

Tampoco confirmó reuniones previstas para las próximas semanas.

Eso refuerza la percepción de que el canal se mantiene principalmente como vía de comunicación y no como proceso negociador activo.

La ausencia de calendario es otro indicador del estancamiento.

¿Están rotas las conversaciones?

No.

Al menos según las propias palabras del canciller cubano.

Rodríguez confirmó que “se mantienen comunicaciones”.

Por tanto, hablar de una ruptura total no sería exacto.

Lo que existe es un proceso bloqueado, sin avances concretos ni acuerdos conocidos.

La frase que resume el estado actual

Casi seis meses después de abrirse el canal exploratorio, la relación entre Cuba y Estados Unidos puede resumirse con las propias palabras del ministro:

hay conversaciones, pero no negociación.

Existe comunicación.

Pero no hay acuerdos.

No existe una hoja de ruta.

Y La Habana asegura que no se ha producido ningún avance.

Rodríguez responsabiliza a Washington.

Estados Unidos, por su parte, mantiene una estrategia de presión económica y exige transformaciones políticas que el Gobierno cubano rechaza.

Por ahora, el canal sigue abierto, pero las posiciones permanecen profundamente enfrentadas.