Video muestra a piloto escapando del avión de Amazon tras accidente que dejó cinco muertos en Miami

Un dramático video grabado con un teléfono celular captó el momento en que uno de los pilotos del avión de carga que operaba para Amazon escapó de la cabina y corrió para alejarse de la aeronave mientras esta ardía , segundos después del accidente que dejó cinco muertos en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Las imágenes aportan una nueva perspectiva de la tragedia ocurrida el domingo, cuando el Boeing 767-300 de 21 Air , que realizaba el vuelo 7598 para Amazon Air, sobrepasó el extremo de la pista 30, atravesó el perímetro aeroportuario e impactó al menos dos vehículos.

Las autoridades confirmaron que las cinco personas fallecidas se encontraban en vehículos alcanzados por la aeronave y no dentro del avión .

El video fue grabado por Olvin Henriquez , quien circulaba cerca del aeropuerto acompañado por su familia cuando ocurrió el accidente.

Henriquez relató a Telemundo 51 que observó cómo uno de los pilotos consiguió abandonar la cabina.

“Fue impactante presenciar todo eso; luego, de forma inesperada, vimos al piloto saltar por la puerta de la cabina y correr por su vida mientras el avión se incendiaba rápidamente”.

La grabación muestra la magnitud del incendio y la desesperada salida del tripulante mientras las llamas se extendían por la aeronave.

Una familia estuvo a segundos de quedar en la trayectoria del avión

El testigo viajaba con su familia, incluida su hija de apenas cuatro meses.

Cuando comprendieron la magnitud del accidente, decidieron alejarse inmediatamente.

“Mi familia y yo dimos la vuelta de inmediato con el auto, por temor a que el avión pudiera explotar violentamente”, explicó Henriquez.

Posteriormente reconoció que lo más perturbador fue comprender lo cerca que estuvieron de encontrarse directamente en la trayectoria del Boeing.

“Solo pensar que, apenas unos instantes antes, toda mi familia podría haber sido arrastrada por el avión (...) da terror”, señaló.

“Todo estaba muy silencioso”

Henriquez describió además un detalle que le llamó especialmente la atención.

Pese a encontrarse muy cerca, aseguró que inicialmente no escuchó el avión desplazándose fuera de la pista.

“Todo estaba muy silencioso; pese a estar tan cerca, ninguno de nosotros escuchó al avión arrastrándose por el suelo”.

Cuando reaccionaron, dijo, ya tenían frente a ellos “ese enorme avión envuelto en llamas” y una zona seriamente dañada por el accidente.

El avión recorrió casi 400 metros más allá de la pista

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ha comenzado a reconstruir el recorrido de la aeronave.

Según la información preliminar, el Boeing continuó aproximadamente 1.300 pies —unos 396 metros— más allá del final de la pista pavimentada.

Durante esa sobrecarrera alcanzó al menos dos vehículos.

Uno era una Ford Econoline blanca utilizada por una empresa contratista de limpieza que trabajaba en el aeropuerto.

Dentro viajaban siete personas.

Las cinco víctimas mortales estaban en tierra

Uno de los datos más importantes revelados tras el accidente es que ninguna de las cinco víctimas mortales se encontraba dentro del Boeing.

Los fallecidos estaban en los vehículos alcanzados después de que la aeronave abandonara la zona operativa.

El accidente dejó además cinco heridos.

Tres fueron trasladados inicialmente en estado crítico a un centro de trauma y otras dos personas presentaban lesiones de menor gravedad, según la información divulgada por las autoridades.

Las identidades de los fallecidos no habían sido divulgadas inicialmente.

El avión impactó una furgoneta con siete trabajadores

La Ford Econoline pertenecía a Professional Ocean Service Corporation, una compañía contratista que prestaba servicios de limpieza.

Siete trabajadores viajaban dentro cuando ocurrió el impacto.

La aeronave alcanzó además otro vehículo civil situado fuera del perímetro operativo.

La existencia de personas en tierra explica por qué un accidente protagonizado por un avión exclusivamente de carga terminó con un saldo mortal tan elevado.

Los dos pilotos sobrevivieron

Los dos tripulantes del Boeing quedaron inicialmente atrapados dentro de la cabina, según los reportes de los equipos de emergencia.

Finalmente consiguieron sobrevivir.

El nuevo video muestra la salida de uno de ellos mientras las llamas aumentaban rápidamente alrededor del avión.

Ambos pilotos recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta.

Su testimonio será fundamental para reconstruir qué ocurrió durante el aterrizaje.

El carguero llegaba desde Puerto Rico

El Boeing 767-300 pertenecía a 21 Air y realizaba operaciones para Amazon Air.

El vuelo 7598 había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico.

La aeronave consiguió aterrizar en Miami, pero no logró detenerse antes del final de la pista.

Ahora los investigadores deberán establecer por qué.

Las cajas negras ya están en manos de los investigadores

La NTSB recuperó tanto el registrador de datos de vuelo como el registrador de voz de cabina.

Ambos dispositivos serán analizados para reconstruir los últimos minutos del vuelo.

El registrador de datos permitirá estudiar parámetros técnicos como velocidad, configuración del avión y funcionamiento de diferentes sistemas.

El de voz permitirá conocer las conversaciones entre los pilotos y los sonidos registrados dentro de la cabina.

La NTSB quiere determinar dónde tocó tierra el Boeing

Uno de los puntos centrales de la investigación será establecer exactamente en qué lugar de la pista se produjo el contacto inicial de las ruedas.

Ese dato resulta fundamental para determinar cuánto espacio quedaba disponible para frenar.

Los investigadores analizarán la velocidad de aproximación, la configuración del Boeing y el recorrido completo hasta abandonar la pista.

Datos de seguimiento citados tras el accidente indicaban que la aeronave todavía se desplazaba a una velocidad considerable cuando salió de la zona operativa.

Expertos analizan una posible aproximación inestable

Especialistas externos han comenzado a analizar las imágenes disponibles, aunque la NTSB todavía no ha establecido una causa.

La piloto y exinspectora general del Departamento de Transporte Mary Schiavo señaló que las imágenes podrían sugerir elementos propios de una aproximación problemática y mencionó el posible efecto de un viento de cola.

El experto en seguridad aérea Steve Arroyo planteó además que, si la aeronave había consumido demasiado recorrido de pista antes de tocar tierra, la tripulación podría haber tenido que ejecutar una maniobra de motor y al aire.

Estas son evaluaciones preliminares de especialistas externos y no conclusiones oficiales de la investigación.

¿Debió abortarse el aterrizaje?

Esta será otra de las cuestiones que deberán determinar los investigadores.

En aviación comercial existen criterios específicos para decidir cuándo una aproximación se considera estabilizada y cuándo debe interrumpirse.

La NTSB deberá analizar si el Boeing cumplía esos parámetros.

También estudiará si la tripulación disponía de suficiente pista para completar el aterrizaje de forma segura en las condiciones existentes.

Por ahora no existe evidencia oficial que atribuya responsabilidad a los pilotos.

El sistema EMAS entra en el debate

El accidente ha reabierto además una discusión sobre las medidas disponibles para detener aeronaves que sobrepasan una pista.

Una de ellas es el Engineered Materials Arresting System (EMAS).

Este sistema utiliza un lecho de material especialmente diseñado para deformarse bajo el peso del avión y desacelerarlo rápidamente cuando abandona el final de la pista.

Es una tecnología comparable, conceptualmente, a una zona de escape diseñada específicamente para aeronaves.

¿Podría EMAS haber detenido al Boeing?

Esa pregunta todavía no puede responderse.

La FAA ha documentado numerosos casos en los que sistemas EMAS instalados en aeropuertos estadounidenses han detenido aeronaves durante sobrecarreras.

Pero determinar si habría evitado las consecuencias concretas de este accidente requeriría analizar la velocidad, peso y trayectoria del Boeing.

El capitán Francisco Díaz, quien afirmó haber pilotado esa misma aeronave años atrás, pidió que Miami considere incorporar sistemas de este tipo dentro de sus inversiones aeroportuarias.

Un operativo de enormes dimensiones

Miami-Dade Fire Rescue movilizó más de 60 unidades y cerca de 200 efectivos.

Los equipos encontraron el avión envuelto en llamas y tuvieron que trabajar simultáneamente en varios frentes:

extinguir el incendio, rescatar víctimas atrapadas, controlar una fuga de combustible y asegurar la zona.

Los bomberos utilizaron espuma especializada para combatir el fuego.

La magnitud de la emergencia provocó además importantes interrupciones en las operaciones de MIA.

El video se convierte en una pieza visual clave de la tragedia

Las imágenes del piloto escapando ofrecen ahora una perspectiva humana de los segundos posteriores al accidente.

El Boeing había atravesado el final de la pista.

Había golpeado vehículos.

Cinco personas habían perdido la vida en tierra.

Y mientras el fuego se propagaba, uno de los pilotos consiguió salir de la cabina y corrió para ponerse a salvo.

La escena quedó registrada por una familia que, según su propio relato, estuvo también peligrosamente cerca de la trayectoria final del avión.

La causa continúa sin determinarse

Pese a los videos, los testimonios y los primeros datos técnicos, todavía existe una pregunta sin respuesta:

¿por qué el Boeing 767 no consiguió detenerse?

La NTSB y la FAA continúan investigando.

Las cajas negras podrían proporcionar información decisiva, pero será necesario combinar esos registros con datos meteorológicos, evidencia física, comunicaciones, mantenimiento de la aeronave y testimonios de los pilotos.

Hasta entonces, cualquier explicación definitiva sería prematura.

Lo confirmado es el saldo de una tragedia que pudo ser todavía mayor: cinco personas murieron en tierra, otras cinco resultaron heridas y los dos pilotos lograron sobrevivir a un Boeing 767 que terminó fuera de la pista y envuelto en llamas.

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