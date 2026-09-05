Cubanos y afganos deportados desde EEUU llegan a Guyana

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El secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, Robert Persaud, indicó que los seis nacionales de Cuba y Afganistán llegaron el viernes después de que su administración los sometió a un proceso de verificación y determinó que no tenían antecedentes penales. Añadió que el grupo fue expulsado de Estados Unidos principalmente por cuestiones migratorias.

Persaud señaló que su administración alcanzó un acuerdo para acoger a los deportados tras meses de negociaciones. También dijo a The Associated Press: “Estados Unidos no ha hecho más solicitudes”. El acuerdo tendrá vigencia de un año y no constituye un reasentamiento permanente, precisó.

Quienes sean trasladados a Guyana en el marco del Programa de Retorno Voluntario Asistido esperarán allí el resultado de la determinación de su estatus migratorio. En última instancia, podrían regresar a su país de origen o ser reubicados en otro lugar.

Las autoridades de Guyana señalaron que la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU es la responsable de implementar el programa, y añadieron que el gobierno no asumirá costos de alojamiento ni de manutención.

Guyana, miembro fundador de la Comunidad del Caribe, integrada por 15 países, es el más reciente de varios Estados miembros en recibir pequeños grupos de deportados de Estados Unidos. Otros incluyen a San Cristóbal y Nieves, Belice y Santa Lucía, que, según funcionarios, debía aceptar su primer grupo esta semana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP