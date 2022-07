BioCubaFarma confirma un desabastecimiento del 38% de los medicamentos básicos

La vicepresidenta del grupo también culpó al embargo de EEUU y los problemas de logística que este provoca para importar las materias primas. El embargo es la excusa del Gobierno cubano para todos los problemas de la Isla.

"BioCubaFarma cuenta en este momento con más de 120 materias primas que ya están financiadas y que los proveedores tienen en sus manos. De esas, hay 54 que aún no han podido llegar al país", informó.

La funcionaria dijo que Cuba garantiza el suministro de medicamentos y tratamientos de primera necesidad en casos de "alta prioridad", como las hemodiálisis, sueros y productos para pacientes graves con enfermedades crónicas no contagiosas.

Con frecuencia, sin embargo, pacientes con esas enfermedades han tenido que recurrir a familiares en el exterior o a pedir ayuda a través de las redes sociales para conseguir medicamentos imprescindibles para segir con vida.

Urquiza Rodríguez admitió que hay baja cobertura entre las 12 medicinas de mayor demanda como el salbutamol (para el asma y enfermedades pulmonares), y el enalapril (para la hipertensión).

Precisamente los cubanos con enfermedades como el asma, la hipertensión y la diabetes, son los más afectados por el desabastecimiento.

El pasado mayo, el presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez, declaró al diario oficial Granma que la industria estatal trabaja "de forma incansable" para garantizar el 61,8% de los medicamentos del cuadro básico.

Martínez indicó que el sector busca garantizar 525 de las 849 medicinas básicas del Sistema Nacional de Salud "a pesar de las limitaciones en la disponibilidad de las materias primas".

El domingo el diario oficial Granma anunciaba el reinicio de la producción del antibiótico cefalexina de manera limitada en uno de los laboratorios de BioCubaFarma.

La aguda escasez de medicamentos en las farmacias de Cuba dura ya varios años. Los médicos en los hospitales muchas veces deben recetar cocimientos u otras variantes de la medicina alternativa, como expresó esta semana una abuela cuyos nietos padecen lesiones en la piel.

"No hay medicamento para las lesiones de mis niños. Voy al médico y no hay nada, solo te manda baños con hierbas", escribió Yudeisi Suárez en Facebook. "Yo me preguntó, ¿los medicamentos controlados dónde están?".

Suárez mostró las lesiones de sus nietos, de solo un año de edad, y precisó que toman Ketotifeno, un antihistamínico que "hace más de tres meses" no encuentra en las farmacias.

"Ya no sé qué hacer, estoy al volverme loca, ya no aguanto más", escribió la abuela.

La situación sanitaria en Cuba ha llegado a ser tan delicada, que índices históricamente enarbolados por el Gobierno como la mortalidad infantil, han experimentado un gran aumento en los últimos años.

Ahora mismo el dengue tiene una presencia activa en la mayoría de las provincias del país y el sistema de Salud Pública cubano no tiene los recursos necesarios para combatir esta enfermedad.

Las cifras ofrecidas por BioCubaFarma sobre la ausencia de medicamentos en Cuba, son cuando menos sospechosas. En las farmacias de Cuba no faltan solo el 38% de los medicamentos básicos.

