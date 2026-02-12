🔥 "Me cobraron 350 pesos del Vedado a Centro Habana": el precio del taxi que indigna en Cuba

Un video difundido en redes sociales ha vuelto a poner el foco sobre la difícil situación económica en Cuba. Las imágenes muestran una zona de La Habana con escasa circulación de personas y vehículos, mientras una denuncia acompaña el material:
“Del Vedado a Centro Habana me cobraron 350 pesos”, asegura la persona que grabó el video.
La cifra ha generado indignación inmediata. En un país donde el salario medio estatal ronda los 4.200 pesos mensuales, pagar 350 pesos por un solo trayecto urbano representa aproximadamente el 8% del ingreso mensual promedio.
El encarecimiento del transporte privado responde a múltiples factores:
Escasez crónica de combustible
Crisis energética y apagones
Reducción del transporte estatal
Aumento del dólar en el mercado informal
Con salarios estatales limitados y una inflación persistente, el transporte se ha convertido en un gasto cada vez más difícil de asumir para amplios sectores de la población.
Calles con menos movimiento
Menor poder adquisitivo
Disminución del consumo
Migración sostenida
Limitaciones de movilidad
Aunque el gobierno atribuye la crisis a factores externos y sanciones, analistas apuntan a problemas estructurales en el modelo económico que agravan el deterioro interno.
Una realidad acumulativa
Cuba enfrenta simultáneamente:
Inflación acelerada
Escasez de alimentos
Apagones prolongados
Mercado informal dominante
El video no solo muestra una avenida con poco movimiento. Para muchos, expone el impacto tangible de una crisis que golpea directamente el bolsillo del ciudadano promedio.
