Aerolíneas rusas suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible y profundizan el aislamiento aéreo del régimen

LA HABANA / MOSCÚ. — Aerolíneas rusas suspendieron sus vuelos hacia Cuba luego de que el régimen reconociera que no puede garantizar combustible de aviación (Jet Fuel) para los aviones que aterricen en la isla, un golpe severo que profundiza el aislamiento aéreo y económico del país caribeño.

La decisión se produjo a última hora, cuando pasajeros ya estaban listos para viajar, y se suma a una cadena de cancelaciones internacionales provocadas por la crisis energética sin precedentes que atraviesa Cuba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/27khv/status/2020831550410252340?s=20&partner=&hide_thread=false Moscow–Havana flight chaos amid the US blockade. Passengers were already on the runway with engines on when the pilot announced there’s no fuel in Havana. The flight was cancelled, people were offloaded, and some were offered China, Egypt or Turkey instead of Cuba.



Flightradar… pic.twitter.com/8Vm845j3KL — Brian McDonald (@27khv) February 9, 2026 Vuelos cancelados en el último minuto Según reportes del sector, turistas rusos fueron obligados a desembarcar tras confirmarse que los aeropuertos cubanos no cuentan con Jet Fuel suficiente para garantizar vuelos de regreso. Las aerolíneas optaron por cancelar operaciones para evitar que las aeronaves quedaran varadas en la isla.

Rusia, uno de los principales aliados políticos y económicos de La Habana, había sido promovida por el régimen como un mercado turístico alternativo ante la caída de visitantes occidentales. La suspensión de vuelos desmonta esa estrategia.

Crisis energética ya paraliza la aviación La cancelación de vuelos rusos se suma a medidas similares adoptadas por aerolíneas de Canadá y Europa, que en los últimos días suspendieron o reestructuraron rutas hacia Cuba por la misma razón: no hay combustible para aviones.

La crisis energética ha provocado apagones masivos, paralización del transporte, cierres hoteleros y ahora el colapso de la conectividad aérea internacional, afectando una de las pocas fuentes de divisas del régimen.

Aliados también se retiran Analistas subrayan que el hecho de que ni siquiera aerolíneas de países aliados como Rusia puedan operar con normalidad evidencia la gravedad del colapso logístico. Sin combustible, sin vuelos y sin turismo, Cuba queda cada vez más aislada del resto del mundo. Mientras el régimen atribuye la situación a factores externos, expertos señalan que la falta de inversión, planificación y mantenimiento ha llevado al país a un punto en el que no puede garantizar servicios básicos, ni siquiera para la aviación civil.

