americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Aerolíneas rusas suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible y profundizan el aislamiento aéreo del régimen

Aerolíneas de Rusia cancelaron vuelos a Cuba tras confirmarse que la isla no puede garantizar combustible para el regreso de los aviones

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Aerolíneas de Rusia

LA HABANA / MOSCÚ.Aerolíneas rusas suspendieron sus vuelos hacia Cuba luego de que el régimen reconociera que no puede garantizar combustible de aviación (Jet Fuel) para los aviones que aterricen en la isla, un golpe severo que profundiza el aislamiento aéreo y económico del país caribeño.

La decisión se produjo a última hora, cuando pasajeros ya estaban listos para viajar, y se suma a una cadena de cancelaciones internacionales provocadas por la crisis energética sin precedentes que atraviesa Cuba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/27khv/status/2020831550410252340?s=20&partner=&hide_thread=false

Vuelos cancelados en el último minuto

Según reportes del sector, turistas rusos fueron obligados a desembarcar tras confirmarse que los aeropuertos cubanos no cuentan con Jet Fuel suficiente para garantizar vuelos de regreso. Las aerolíneas optaron por cancelar operaciones para evitar que las aeronaves quedaran varadas en la isla.

Rusia, uno de los principales aliados políticos y económicos de La Habana, había sido promovida por el régimen como un mercado turístico alternativo ante la caída de visitantes occidentales. La suspensión de vuelos desmonta esa estrategia.

Crisis energética ya paraliza la aviación

La cancelación de vuelos rusos se suma a medidas similares adoptadas por aerolíneas de Canadá y Europa, que en los últimos días suspendieron o reestructuraron rutas hacia Cuba por la misma razón: no hay combustible para aviones.

La crisis energética ha provocado apagones masivos, paralización del transporte, cierres hoteleros y ahora el colapso de la conectividad aérea internacional, afectando una de las pocas fuentes de divisas del régimen.

Aliados también se retiran

Analistas subrayan que el hecho de que ni siquiera aerolíneas de países aliados como Rusia puedan operar con normalidad evidencia la gravedad del colapso logístico. Sin combustible, sin vuelos y sin turismo, Cuba queda cada vez más aislada del resto del mundo.

Mientras el régimen atribuye la situación a factores externos, expertos señalan que la falta de inversión, planificación y mantenimiento ha llevado al país a un punto en el que no puede garantizar servicios básicos, ni siquiera para la aviación civil.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
nieto del dictador fidel castro desafia a trump y afirma que cuba no se arrodillara ante la presion de eeuu

Nieto del dictador Fidel Castro desafía a Trump y afirma que Cuba "no se arrodillará" ante la presión de EEUU

Por Redacción América Noticias Miami
muere en la habana el legendario actor cubano alden knight, icono de la television y premio nacional

Muere en La Habana el legendario actor cubano Alden Knight, ícono de la televisión y Premio Nacional

Por Redacción América Noticias Miami
vuelo desde rusia a cuba es cancelado a ultima hora: el regimen admite que no hay jet fuel para aviones
VIDEO

Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora: el régimen admite que no hay Jet Fuel para aviones

Por Redacción América Noticias Miami
air canada, westjet y air transat suspenden vuelos a cuba por falta de combustible de avion y crisis energetica

Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible de avión y crisis energética

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Aerolíneas rusas suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible y profundizan el aislamiento aéreo del régimen

Aerolíneas rusas suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible y profundizan el aislamiento aéreo del régimen

Nieto del dictador Fidel Castro desafía a Trump y afirma que Cuba no se arrodillará ante la presión de EEUU

Nieto del dictador Fidel Castro desafía a Trump y afirma que Cuba "no se arrodillará" ante la presión de EEUU

Un miembro de la policía del condado Pima se ve junto a su vehículo ante la casa de Nancy Guthrie el martes 10 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona. (AP Foto/Ty ONeil)

Detienen a una persona para interrogarla por la desaparición de Nancy Guthrie

Esta imagen, tomada de un video, muestra a estudiantes saliendo de la escuela Tumbler Ridge tras un tiroteo, en Canadá, el 10 de febrero de 2026. (Jordon Kosik via AP)

Tiroteo en escuela de Canadá deja 8 muertos y decenas de heridos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter