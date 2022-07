Así reacciona una madre cubana al ver los mercados en España tras salir de Cuba por primera vez

De todo en todos los lugares, no hay escasez, no pierdes el tiempo, o sea, vas rápido. Si quieres tomarte un refresco te lo tomas, si quieres una comida hecha te la compras. La vida se vive tan rápido y es tan fácil todo, no pasas trabajo”, comentó Igalza Castelo.

Además, conoció varias tiendas y vio que hay una inmensa variedad de productos los cuales son asequibles para todo tipo de personas, desde los más ricos hasta los más pobres.

“En Cuba para tú comprarte una ropa o la compras a alguien que te la revenda, alguien que viaje y venga de mula, o por algunas páginas como Revolico”, agregó.

Igalza Castello, al salir de cuba, dejó a sus dos hijas atrás al cuidado de su madre y su esposo; y a pesar de que le fue difícil, ella argumentó que los hizo para poderles brindar un mejor futuro.

“Yo no quiero que mis hijas pasen 30 años como yo, viviendo en Cuba: no hay corriente, el agua, la comida, el uniforme, no hay merienda, todos esos problemas que ya sabemos cuáles son. No quiero que mis hijas vivan así, no quiero que pasen 30 años de atraso”, apuntó.

Durante su etapa, la joven youtuber realizaba videos donde solía mostrar la realidad que se vive dentro de la isla, como las extensas colas, el desabastecimiento en los mercados y los altos precios.

En mayo de 2020, ella compartió su experiencia al intentar comprar alimentos en la tienda Galerías Paseos, en La Habana. Desafortunadamente, tras un largo tiempo de espera, no pudo conseguir turno para comprar los productos que necesitaba.

“Por eso estoy cansada, obstinada de vivir aquí. El día que me vaya no vengo, no regreso ni de visita”, dijo en aquel entonces.

