Asesinan a puñaladas a joven en La Habana Vieja

Según confirmó ADN Cuba, el lamentable hecho ocurrió el 7 de octubre, cerca del Parque de la Maestranza, cerca de la unidad policial de Cuba y Chacón.

En apariencia fue apuñalado por tres jóvenes del barrio Colón, Centro Habana.

actualmente al joven lo están velando en la funeraria de la calle Zanja.

Las redes sociales se encuentran conmocionadas con esta muerte. Su hermano jimagua, Yosvany, escribió un emotivo post en Facebook, acompañado de una foto de ambos.

"De más está decir el dolor que tengo. Hoy se me fue lo más preciado que tenía en mi vida, mi hermano, mi jimagua, mi todo. No quiero que me cuides desde allá arriba, te quiero a mi lado. Por qué me lo arrebataron, si el no tenía problemas con nadie. Te amo, vuelve conmigo. Regresa mi hermano", comentó.

A finales de julio de este año también fallecieron apuñalados dos cubanos en Santiago de Cuba.

Según detalló el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, el primero de los dos homicidios se produjo en el reparto Sorribe. Un hombre recibió una puñalada mortal y, de acuerdo con fuentes consultadas por la organización opositora, cercanas a la policía de la ciudad, la mujer de la víctima fue detenida como primera sospechosa.

Sin embargo, peritos y policías comentaron luego que creían que quien asesinó al hombre fue otra persona.