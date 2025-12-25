Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

El Banco Central de Cuba desmintió una supuesta entrega de dinero atribuida a EE.UU. y señaló nuevamente al español Ignacio Giménez como origen del bulo. El rumor revive el caos vivido en diciembre, cuando cientos de cubanos salieron a la calle esperando dólares que nunca existieron.

El Banco Central de Cuba (BCC) emitió este miércoles una alerta oficial para desmentir lo que calificó como un nuevo “intento de engaño masivo” dirigido a la población, a través de publicaciones en redes sociales que prometen la entrega de dinero en cuentas bancarias cubanas durante los primeros días de enero.

Según el comunicado difundido por el BCC en su perfil de Facebook , la información es completamente falsa y no existe ningún programa, donación ni transferencia de efectivo , ni por parte del sistema bancario nacional ni del Gobierno de Estados Unidos .

La institución identificó nuevamente como responsable al ciudadano español Ignacio Jiménez (o Giménez) , quien ya había protagonizado episodios similares de desinformación en meses recientes.

En sus publicaciones, Ignacio aseguraba que todos los cubanos con cuentas en el Banco Metropolitano, el Banco Popular de Ahorro (BPA) y Bandec recibirían un supuesto “regalo de Año Nuevo” , sin necesidad de realizar trámites ni gestiones adicionales.

Incluso llegó a afirmar que viajaría a Cuba para trabajar en un inexistente proyecto económico coordinado con el Gobierno cubano y organismos internacionales.

El BCC calificó estas afirmaciones como falsas, manipuladoras y potencialmente delictivas, advirtiendo que buscan crear confusión, alterar el orden público y aprovecharse de la situación de extrema necesidad económica que vive la población.

Screenshot 2025-12-25 at 1.53.56PM

El antecedente: cuando el rumor se volvió caos

La advertencia oficial llega tras un episodio reciente que evidenció el impacto real de este tipo de bulos.

A inicios de diciembre, cientos de personas se congregaron frente al hotel Habana Libre, en La Habana, y en otras instalaciones del país, tras difundirse la falsa promesa de una entrega de 1.100 dólares por persona.

Las imágenes de largas colas, desesperación colectiva y presencia policial circularon ampliamente en redes sociales, obligando a las autoridades a intervenir cuando el rumor ya se había propagado masivamente por Facebook y WhatsApp.

Más que una estafa, un síntoma social

Más allá del desmentido institucional, el episodio deja al descubierto una realidad que el discurso oficial rara vez reconoce:

la facilidad con que una promesa inverosímil moviliza multitudes habla menos del estafador y mucho más del nivel de desesperación económica acumulada en la isla.

En un país con escasez crónica de efectivo, bancos sin liquidez y una población atrapada entre inflación, salarios simbólicos y apagones, cualquier relato de “dinero fácil” encuentra terreno fértil, incluso cuando roza lo absurdo.

El Banco Central reiteró su llamado a no creer en informaciones no oficiales y a verificar siempre los anuncios a través de canales institucionales, mientras el fenómeno vuelve a poner en evidencia la profunda crisis de confianza —y de supervivencia— que atraviesa Cuba.