Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen "compacta" el turismo

LA HABANA . — En una nueva señal del colapso energético que golpea a la isla, el Gobierno de Cuba empezó a cerrar hoteles y a reubicar turistas internacionales como parte de un paquete de medidas para enfrentar el desabastecimiento de combustible , confirmaron fuentes del sector turístico.

La decisión fue presentada por Óscar Pérez-Oliva Fraga , viceprimer ministro del país, durante una comparecencia en la Mesa Redonda , donde calificó la medida como una “compactación” del turismo destinada a reducir consumos energéticos y aprovechar la temporada alta .

“Se ha diseñado un plan en el turismo para reducir los consumos energéticos, compactar las instalaciones y aprovechar la temporada alta”, afirmó el funcionario en la televisión estatal.

Aunque las autoridades no ofrecieron detalles oficiales sobre el alcance real de la medida, fuentes del sector confirmaron bajo anonimato que desde el viernes ya se están cerrando hoteles y trasladando turistas a otras instalaciones.

Las afectaciones se concentran principalmente en Varadero y en los cayos del norte del país , zonas clave para el turismo internacional y para la entrada de divisas.

Un trabajador del sector turístico confirmó que en Varadero se implementaron jornadas laborales extremas de siete días de trabajo por siete de descanso , y que durante los días laborables los empleados deben hospedarse en hoteles cercanos debido a la falta de combustible para trasladarse a sus hogares .

Turismo en caída libre

El sector turístico cubano confirmó su crisis en 2025, al cerrar el año con solo 1,8 millones de visitantes internacionales, una cifra muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. En el primer semestre, la ocupación hotelera cayó hasta 21,5 %, según datos oficiales.

Los principales mercados emisores —Canadá (754.010 visitantes) y Rusia (131.882)— registraron fuertes descensos interanuales del 12,4 % y 29 %, respectivamente, agravando la fragilidad del sector.

Propaganda vs. realidad

Desde mediados de 2025, el Gobierno intensificó sus esfuerzos para sostener el turismo a toda costa, incluyendo campañas mediáticas que lo presentan como motor económico y fuente de estabilidad.

Sin embargo, mientras se destinan recursos a mantener hoteles operativos, millones de cubanos enfrentan apagones de hasta 20 horas diarias, inflación descontrolada y escasez de alimentos, evidenciando una brecha creciente entre las prioridades del régimen y las necesidades básicas de la población.

Para críticos del Gobierno, la llamada “compactación” no es una estrategia de eficiencia, sino un intento desesperado por sostener una industria que opera muy por debajo de su capacidad real.