México envía 2 buques a Cuba con más de 800 toneladas de alimentos y artículos de higiene

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México anunció el domingo el envío a Cuba de dos buques de la Armada con más de 800 toneladas de alimentos y artículos de higiene, a la vez que continúa evaluando las vías diplomáticas para reanudar los suministros de petróleo y evitar ser blanco de los aranceles que acordó Washington para los países que manden crudo a la isla.

Un hombre con una chaqueta con los colores de la bandera de Venezuela hace fila para comprar combustible en una gasolinera, el viernes 6 de febrero de 2026, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Los envíos de ayuda humanitaria se dan en medio del endurecimiento del cerco comercial a Cuba por parte del presidente estadounidense Donald Trump, el cual ha generado preocupación entre algunos gobiernos cercanos a la isla, como el de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien se ha manejado con prudencia ante la agudización de las tensiones entre Washington y La Habana.

En un comunicado difundido por la cancillería, el gobierno mexicano indicó que una de las embarcaciones lleva 536 toneladas de diversos víveres, entre ellos leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal. El segundo buque traslada un poco más 277 toneladas de leche en polvo, según precisa el escrito.

Los dos barcos zarparán de la ciudad oriental de Veracruz, limítrofe con el Golfo de México.

Desde un primer momento Sheinbaum manifestó su preocupación por la agudización de la crisis de la isla tras la medida anunciada por Trump el mes pasado, y la semana pasada informó que, mientras se avanzan las evaluaciones diplomáticas para reanudar los suministros de petróleo, se enviaría la ayuda humanitaria.

“No queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo”, sostuvo.

Antes del anuncio de Trump, la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ya había suspendido en enero los envíos de crudo a Cuba, aunque no ha aclarado las causas de la decisión.

La paralización de los suministros de México ocurrió en el peor momento para el gobierno cubano, debido a que Venezuela —quien solía ser su mayor proveedor energético — también suspendió los envíos a la isla tras la operación que realizaron militares estadounidenses en Caracas para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Según expertos internacionales, el gobierno de Maduro —estrecho aliado del gobierno cubano— enviaba a la isla unos 35.000 barriles diarios, mientras que Rusia mandaba 7.500 barriles al día. De enero a septiembre pasado México le envió a Cuba 19.200 barriles diarios, de los cuales 17.200 eran de crudo y 2.000 de productos derivados, de acuerdo con registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez, dijo la semana pasada que la petrolera tenía un solo contrato con la isla desde 2023, y que ese año las ventas alcanzaron 367 millones de dólares.

Durante 2025, los suministros de crudo de México a Cuba sumaron 496 millones de dólares, informó Rodríguez, y agregó que la isla no tiene “ninguna factura vencida conforme el contrato”.

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

