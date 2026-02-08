americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bad Bunny

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl, completamente en español, provocó duras críticas de Trump y del ala conservadora en EE. UU.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Bad Bunny

ESTADOS UNIDOS. — La actuación del artista puertorriqueño Bad Bunny durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl provocó una ola de críticas en Estados Unidos, desatando una fuerte reacción del presidente Donald Trump y dividiendo a la audiencia entre aplausos y rechazo frontal.

Aunque el show recibió elogios entre el público hispano y sectores progresistas, el hecho de que la presentación fuera casi íntegramente en español generó malestar en el ecosistema conservador, donde muchos espectadores expresaron frustración por la ausencia del inglés en uno de los eventos deportivos más vistos del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PaulinaRubioFdz/status/2020685373169377760?s=20&partner=&hide_thread=false

Trump: “Uno de los peores de la historia”

Trump reaccionó con dureza en su red Truth Social, calificando el espectáculo como “absolutamente terrible” y “uno de los peores de la historia”.

“No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos. Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños”, escribió el mandatario.

El presidente también acusó a la NFL de perder el rumbo cultural y afirmó que los “medios falsos” elogiarían el espectáculo pese a estar desconectados de lo que llamó “el mundo real”, cerrando su mensaje con el lema “Make America Great Again”.

Conservadores se suman a las críticas

Las reacciones negativas no se limitaron a Trump. Influyentes figuras conservadoras y funcionarios federales, entre ellos Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta para Derechos Civiles del Departamento de Justicia, también cuestionaron el contenido del espectáculo.

Uno de los principales argumentos fue que el show no representó los valores culturales tradicionales del evento y que su enfoque coincidió con el intenso debate nacional sobre inmigración ilegal y deportaciones del ICE, un tema altamente sensible en el clima político actual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/2020683106844397603?s=20&partner=&hide_thread=false

EE. UU., dividido

Mientras una parte del país calificó la actuación como una provocación cultural, otras figuras del deporte defendieron el espectáculo. El exjugador de la National Football League J. J. Watt y el base de los New York Knicks, Jalen Brunson, elogiaron la presentación y destacaron su impacto global.

La controversia deja claro que el Super Bowl, además de ser un evento deportivo, se ha convertido en un campo de batalla cultural y político, donde música, idioma e identidad nacional chocan ante millones de espectadores.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
eeuu despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de cuba
ALARMA

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba

ARCHIVO – Una persona sostiene las banderas estadounidense y mexicana en una conferencia de prensa, en Chicago, el 4 de septiembre de 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

¿Por qué los hispanos tienen dos apellidos y cómo funciona esto en EEUU?

La estadounidense Breezy Johnson celebra tras ganar la medalla de oro en el descenso femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina dAmpezzo, Italia el domingo 8 de febrero del 2026. (AP Foto/Marco Trovati)

Breezy Johnson gana el primer oro de EEUU en los Olímpicos de Invierno tras caída de Lindsey Vonn

Un hombre pasa junto a una gasolinera sin combustible, ubicada cerca de la embajada de Estados Unidos (al fondo), el sábado 7 de febrero de 2026, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Nicaragua bloquea ruta clave utilizada por migrantes cubanos para llegar a EEUU

Destacados del día

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de uno de los peores shows y EEUU se divide

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba
ALARMA

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba

OPINION: Cuba en la sala de preparto

OPINION: Cuba en la sala de preparto

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter