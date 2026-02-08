Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

ESTADOS UNIDOS. — La actuación del artista puertorriqueño Bad Bunny durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl provocó una ola de críticas en Estados Unidos , desatando una fuerte reacción del presidente Donald Trump y dividiendo a la audiencia entre aplausos y rechazo frontal.

Aunque el show recibió elogios entre el público hispano y sectores progresistas, el hecho de que la presentación fuera casi íntegramente en español generó malestar en el ecosistema conservador , donde muchos espectadores expresaron frustración por la ausencia del inglés en uno de los eventos deportivos más vistos del país.

Trump reaccionó con dureza en su red Truth Social, calificando el espectáculo como “absolutamente terrible” y “uno de los peores de la historia” .

Si no viste el #mediotiempo te perdiste de una dosis desbordante de orgullo, hermandad, color, y tradición de lo que significa ser LATINO. #BadBunny nos recordó nuestra IDENTIDAD y todo lo que hay que festejar por ella. ¡Así es América! pic.twitter.com/GnjoOGAepL

“No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos. Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños”, escribió el mandatario.

El presidente también acusó a la NFL de perder el rumbo cultural y afirmó que los “medios falsos” elogiarían el espectáculo pese a estar desconectados de lo que llamó “el mundo real”, cerrando su mensaje con el lema “Make America Great Again” .

Las reacciones negativas no se limitaron a Trump. Influyentes figuras conservadoras y funcionarios federales, entre ellos Harmeet Dhillon , fiscal general adjunta para Derechos Civiles del Departamento de Justicia, también cuestionaron el contenido del espectáculo.

Uno de los principales argumentos fue que el show no representó los valores culturales tradicionales del evento y que su enfoque coincidió con el intenso debate nacional sobre inmigración ilegal y deportaciones del ICE, un tema altamente sensible en el clima político actual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/2020683106844397603?s=20&partner=&hide_thread=false | Usuarios en redes sociales criticaron con dureza la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, calificándola de horrorosa musicalmente, desafinada y visualmente vulgar. También señalaron que el espectáculo promovió ideología woke y de género, junto a una puesta en… pic.twitter.com/jdcFaMNQOl — UHN Plus (@UHN_Plus) February 9, 2026

EE. UU., dividido

Mientras una parte del país calificó la actuación como una provocación cultural, otras figuras del deporte defendieron el espectáculo. El exjugador de la National Football League J. J. Watt y el base de los New York Knicks, Jalen Brunson, elogiaron la presentación y destacaron su impacto global.

La controversia deja claro que el Super Bowl, además de ser un evento deportivo, se ha convertido en un campo de batalla cultural y político, donde música, idioma e identidad nacional chocan ante millones de espectadores.