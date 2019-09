Alimentos por la libreta solo alcanzan para 10 días del mes, ¿y los otros 20?

Los productos subsidiados que se venden a la población a través de la libreta de racionamiento representan solo el 20% del consumo mensual de alimentos de un cubano, dijo desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el periodista Osmel Ramírez Álvarez.

"El otro mercado alternativo, que es el que está deprimido, es el que sufre desabastecimiento. si el mes tiene 30 días y tú tienes 10 asegurados con la canasta básica, y en los otros 20 hay inestabilidad, es un problema serio", explicó el comunicador.

En Banes, también en Holguín, desde el 20 de septiembre no se reparte el pan normado, reportó el activista William Tamayo. "Se echaron a perder 7 mil panes", aseguró.

En Puerto Padre, Las Tunas, no hay arroz ni aceite, según el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Vladimir Martín Castellanos. a la bodega, dijo, "no ha llegado nada de la canasta básica todavía".

Los mercados agropecuarios de Sancti Spíritus permanecen vacíos por falta de combustible, informó la activista Aimara Peña. "Hay un desabastecimiento grandísimo porque la empresa de Acopio no tiene combustible", señaló.

Santa Clara no escapa a la crisis de alimentos aunque ya se reparte la canasta básica, según el cuentapropista Yoel Espinosa Medrano. "La vianda, la carne de cerdo, no pueden trasladarlas hacia los mercados (...) porque no hay petróleo", indicó.

En la localidad de Cabañas, Mariel, en la provincia de Artemisa, no existe actualmente una alternativa a los productos normados, dijo Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana.

Lo que se distribuye por la canasta básica "no alcanza más que una semana", y los alimentos necesarios para el resto del mes "no existen", aseveró.

Este lunes, Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, dijo en entrevista con el diario oficialista Granma que el gobierno cubano tiene garantizada la entrega de la canasta básica y otros productos para la familia cubana.