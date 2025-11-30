americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Guanabacoa

Policía detiene a tres matarifes en Guanabacoa tras el robo de cinco yeguas: aumenta el sacrificio clandestino en Cuba

Tres matarifes fueron detenidos en Guanabacoa tras robar cinco yeguas, en medio del auge del sacrificio clandestino de animales en Cuba. Las redes ilegales operan sin control sanitario ni supervisión estatal

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-11-30 at 5.23.34 PM

La Habana, 30 de noviembre | Redacción — Tres matarifes fueron detenidos en el municipio habanero de Guanabacoa tras ser acusados de robar cinco yeguas paridas y una burra, en un nuevo episodio que expone el crecimiento acelerado de las redes clandestinas dedicadas al sacrificio ilegal de animales en Cuba.

La información fue divulgada por la página oficialista El Cubano Fiel, que confirmó que los arrestos ocurrieron en el reparto Habana Nueva, después de varias denuncias hechas por campesinos afectados por el robo de ganado.

El robo en la finca Vista Hermosa

Según el reporte, los animales fueron sustraídos el 26 de noviembre de la finca Vista Hermosa, ubicada en Bacuranao.

Durante la detención, las autoridades lograron recuperar al menos un animal con vida, mientras que en las imágenes difundidas se aprecia una yegua muerta en pleno proceso de despiece, evidencia del sacrificio clandestino en curso.

Las investigaciones continúan para dar con el resto del ganado desaparecido.

Screenshot 2025-11-30 at 5.23.01PM

Epidemia de sacrificio clandestino en toda Cuba

Los robos de caballos, vacas y otros animales se han convertido en un fenómeno crítico en numerosas provincias, impulsado por la crisis alimentaria, el mercado negro y la ineficacia estatal para controlar la situación.

Casos recientes que alarman al país:

Ciego de Ávila (octubre):

Cuatro matarifes fueron arrestados tras robar sistemáticamente ganado en la zona de La Palma, operando durante meses sin ser detectados.

Holguín:

Un hombre fue grabado mientras sacrificaba un caballo en plena vía pública, provocando indignación y temor en los vecinos por la absoluta impunidad.

Granma:

La policía detuvo a un grupo que transportaba carne de res en carros particulares, desmantelando una red que distribuía productos cárnicos sin control sanitario ni permisos.

La Habana:

Fuerzas policiales desarticularon un punto clandestino de sacrificio que funcionaba sin condiciones higiénicas, poniendo en riesgo la salud pública.

Villa Clara:

Desde 2023, se registran casos extremos, como un matarife detenido con restos de siete vacas y otro individuo capturado llevando más de 600 libras de carne de caballo y res sin refrigeración ni documentación.

Un fenómeno imparable

La situación refleja:

Avance del delito organizado

Desabastecimiento extremo

Falta de control estatal

Aumento del comercio ilegal de carne

Riesgos sanitarios severos para la población

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
alerta maxima en cuba: supera los 100 pacientes en terapia intensiva por dengue y chikungunya: ninos, los mas afectados

ALERTA MÁXIMA EN CUBA: supera los 100 pacientes en terapia intensiva por dengue y chikungunya: niños, los más afectados

eeuu deporta a cuba al exteniente coronel veguita: exrepresor del minint senalado por abusos en prisiones castristas

EEUU deporta a Cuba al exteniente coronel "Veguita": exrepresor del MININT señalado por abusos en prisiones castristas

administracion trump revisara green cards de migrantes de paises considerados de preocupacion, incluido cuba, tras tiroteo en washington

Administración TRUMP revisará Green Cards de migrantes de países considerados de "preocupación", incluido Cuba, tras tiroteo en Washington

trump anuncia pausa permanente a la migracion desde paises del tercer mundo ? cuba incluida en la lista de revision
URGENTE

Trump anuncia "pausa permanente" a la migración desde países del Tercer Mundo — Cuba incluida en la lista de revisión

Destacados del día

Finaliza el segundo juicio contra Alejandro Gil en absoluto secretismo: la familia denuncia que Díaz-Canel lo traicionó

Finaliza el segundo juicio contra Alejandro Gil en absoluto secretismo: la familia denuncia que Díaz-Canel lo traicionó

Policía detiene a tres matarifes en Guanabacoa tras el robo de cinco yeguas: aumenta el sacrificio clandestino en Cuba

Policía detiene a tres matarifes en Guanabacoa tras el robo de cinco yeguas: aumenta el sacrificio clandestino en Cuba

Díaz-Canel traiciona su amistad con Alejandro Gil y aparece como testigo en contra en juicio secreto por corrupción

Díaz-Canel traiciona su amistad con Alejandro Gil y aparece como testigo en contra en juicio secreto por corrupción

Lionel Messi, astro argentino del Inter Miami, sostiene el trofeo de campeones de la Conferencia Este, tras derrotar al New York City FC, el sábado 29 de noviembre de 2025, en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Messi y el Inter Miami se coronan en el Este y avanzan a final de MLS con goleada de 5-1 ante NYCFC

Trump declara cerrado por completo el espacio aéreo de Venezuela y advierte nuevas acciones militares

Trump declara "cerrado por completo" el espacio aéreo de Venezuela y advierte nuevas acciones militares

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter