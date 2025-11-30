Policía detiene a tres matarifes en Guanabacoa tras el robo de cinco yeguas: aumenta el sacrificio clandestino en Cuba

La Habana , 30 de noviembre | Redacción — Tres matarifes fueron detenidos en el municipio habanero de Guanabacoa tras ser acusados de robar cinco yeguas paridas y una burra , en un nuevo episodio que expone el crecimiento acelerado de las redes clandestinas dedicadas al sacrificio ilegal de animales en Cuba .

La información fue divulgada por la página oficialista El Cubano Fiel, que confirmó que los arrestos ocurrieron en el reparto Habana Nueva , después de varias denuncias hechas por campesinos afectados por el robo de ganado.

Según el reporte, los animales fueron sustraídos el 26 de noviembre de la finca Vista Hermosa , ubicada en Bacuranao.

Durante la detención, las autoridades lograron recuperar al menos un animal con vida , mientras que en las imágenes difundidas se aprecia una yegua muerta en pleno proceso de despiece , evidencia del sacrificio clandestino en curso.

Las investigaciones continúan para dar con el resto del ganado desaparecido.

Epidemia de sacrificio clandestino en toda Cuba

Los robos de caballos, vacas y otros animales se han convertido en un fenómeno crítico en numerosas provincias, impulsado por la crisis alimentaria, el mercado negro y la ineficacia estatal para controlar la situación.

Casos recientes que alarman al país:

Ciego de Ávila (octubre):

Cuatro matarifes fueron arrestados tras robar sistemáticamente ganado en la zona de La Palma, operando durante meses sin ser detectados.

Holguín:

Un hombre fue grabado mientras sacrificaba un caballo en plena vía pública, provocando indignación y temor en los vecinos por la absoluta impunidad.

Granma:

La policía detuvo a un grupo que transportaba carne de res en carros particulares, desmantelando una red que distribuía productos cárnicos sin control sanitario ni permisos.

La Habana:

Fuerzas policiales desarticularon un punto clandestino de sacrificio que funcionaba sin condiciones higiénicas, poniendo en riesgo la salud pública.

Villa Clara:

Desde 2023, se registran casos extremos, como un matarife detenido con restos de siete vacas y otro individuo capturado llevando más de 600 libras de carne de caballo y res sin refrigeración ni documentación.

Un fenómeno imparable

La situación refleja:

Avance del delito organizado

Desabastecimiento extremo

Falta de control estatal

Aumento del comercio ilegal de carne

Riesgos sanitarios severos para la población