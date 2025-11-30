Policía detiene a tres matarifes en Guanabacoa tras el robo de cinco yeguas: aumenta el sacrificio clandestino en Cuba
Tres matarifes fueron detenidos en Guanabacoa tras robar cinco yeguas, en medio del auge del sacrificio clandestino de animales en Cuba. Las redes ilegales operan sin control sanitario ni supervisión estatal
La Habana, 30 de noviembre | Redacción — Tres matarifes fueron detenidos en el municipio habanero de Guanabacoa tras ser acusados de robar cinco yeguas paridas y una burra, en un nuevo episodio que expone el crecimiento acelerado de las redes clandestinas dedicadas al sacrificio ilegal de animales en Cuba.
La información fue divulgada por la página oficialista El Cubano Fiel, que confirmó que los arrestos ocurrieron en el reparto Habana Nueva, después de varias denuncias hechas por campesinos afectados por el robo de ganado.
El robo en la finca Vista Hermosa
Según el reporte, los animales fueron sustraídos el 26 de noviembre de la finca Vista Hermosa, ubicada en Bacuranao.
Durante la detención, las autoridades lograron recuperar al menos un animal con vida, mientras que en las imágenes difundidas se aprecia una yegua muerta en pleno proceso de despiece, evidencia del sacrificio clandestino en curso.
Las investigaciones continúan para dar con el resto del ganado desaparecido.
Epidemia de sacrificio clandestino en toda Cuba
Los robos de caballos, vacas y otros animales se han convertido en un fenómeno crítico en numerosas provincias, impulsado por la crisis alimentaria, el mercado negro y la ineficacia estatal para controlar la situación.
Casos recientes que alarman al país:
Ciego de Ávila (octubre):
Cuatro matarifes fueron arrestados tras robar sistemáticamente ganado en la zona de La Palma, operando durante meses sin ser detectados.
Holguín:
Un hombre fue grabado mientras sacrificaba un caballo en plena vía pública, provocando indignación y temor en los vecinos por la absoluta impunidad.
Granma:
La policía detuvo a un grupo que transportaba carne de res en carros particulares, desmantelando una red que distribuía productos cárnicos sin control sanitario ni permisos.
La Habana:
Fuerzas policiales desarticularon un punto clandestino de sacrificio que funcionaba sin condiciones higiénicas, poniendo en riesgo la salud pública.
Villa Clara:
Desde 2023, se registran casos extremos, como un matarife detenido con restos de siete vacas y otro individuo capturado llevando más de 600 libras de carne de caballo y res sin refrigeración ni documentación.