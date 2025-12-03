Cuba restablece electricidad en La Habana y el occidente, pero el país enfrenta un déficit crítico de más de 1,400 MW

La salida de la termoeléctrica Felton vuelve a colapsar el SEN y anticipa más apagones masivos en todo el país.

Crisis eléctrica en Cuba : restablecen el servicio en el occidente, pero el déficit supera los 1,400 MW

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) logró restablecer parcialmente la electricidad en La Habana y varias provincias occidentales tras el apagón masivo registrado este miércoles. Sin embargo, el país continúa bajo un déficit crítico de más de 1,400 megavatios , según informó Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.

Guerra Hernández confirmó que la planta Lidio Ramón Pérez (Felton) volvió a salir de servicio y permanecerá fuera de operación entre 24 y 36 horas , agravando el desbalance entre generación y demanda.

Esta caída ocurre pocas horas después de su sincronización , evidenciando la fragilidad extrema de un sistema eléctrico que lleva años operando al borde del colapso.

La Unión Eléctrica (UNE) informó que la Unidad 1 de Felton quedó nuevamente fuera “en vía libre de emergencia”, un escenario que se ha repetido durante semanas.

Occidente a oscuras

El restablecimiento se produce tras un apagón general que afectó a provincias desde Pinar del Río hasta Cienfuegos.

En su última actualización, la UNE reportó:

Disponibilidad: 1,389 MW

Demanda: 3,329 MW

Déficit total: 1,972 MW por falta de capacidad

Una brecha que anticipa más apagones prolongados, especialmente durante el horario nocturno.

Un sistema eléctrico en caída libre

Aunque se habían logrado sincronizar la unidad 6 de Nuevitas y la unidad 3 de Renté, el sistema volvió a tensarse tras la salida repentina de Felton.

A esto se suman:

Averías acumuladas en unidades térmicas clave.

Mantenimiento prolongado en plantas envejecidas.

Falta de combustible en la generación distribuida: 102 centrales paralizadas 914 MW fuera de servicio



En La Habana, la Empresa Eléctrica continúa advirtiendo sobre apagones diarios y modificaciones constantes en la programación debido a la baja disponibilidad del sistema.