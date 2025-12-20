Aparecen con vida los balseros cubanos que iban rumbo a Jamaica: desmienten rumores de crimen en alta mar

Fueron encontrados sanos y salvos tras horas de angustia; familiares aclaran lo ocurrido y piden frenar la desinformación

Seis balseros cubanos que habían salido desde Pilón, en la provincia de Granma , con destino a Jamaica , fueron encontrados sanos y salvos en alta mar , según confirmó el periodista Mario J. Pentón a través de sus redes sociales.

El caso, que durante varias horas estuvo rodeado de incertidumbre, rumores alarmantes y versiones no confirmadas , fue finalmente aclarado por familiares directos de los migrantes, quienes desmintieron categóricamente la existencia de un crimen en alta mar.

En medio de la angustia, comenzaron a circular en redes sociales versiones graves y no verificadas que hablaban incluso de un posible homicidio entre los balseros, lo que elevó la alarma dentro y fuera de Cuba .

Sin embargo, Mario J. Pentón aclaró que dichas versiones “no son ciertas” , tras conversar directamente con familiares de los migrantes.

“De acuerdo con lo que me dijeron dos familiares con los que acabo de hablar por teléfono, un petrolero los recogió en alta mar y los regresó a Cuba ”, explicó el periodista.

Pentón citó como fuente a Wilmer Leandro Leyva Pérez, sobrino de una de las mujeres que integraban el grupo. Aunque no se han divulgado detalles oficiales sobre las condiciones exactas del rescate, los familiares confirmaron que todos están con vida.

El periodista insistió en la importancia de no amplificar información no confirmada:

“Entiendo la angustia, el miedo y la desesperación, pero es clave no difundir versiones sin verificar. Detrás de cada nombre hay familias enteras sufriendo”.

¿Son los mismos migrantes repatriados por EE.UU.?

La confirmación del rescate abrió una nueva interrogante: ¿se trata del mismo grupo de cubanos repatriados este viernes por Estados Unidos?

La Guardia Costera de Estados Unidos informó en la red social X que seis migrantes cubanos fueron interceptados a 64 kilómetros al sur de Cuba y devueltos a la isla, en una operación realizada por el cutter William Trump.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Cuba confirmó que este 19 de diciembre estaba prevista la devolución de seis migrantes por el puerto de Orozco, Bahía Honda (Artemisa), elevando a 1,669 los cubanos repatriados en 2025.

No obstante, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente que se trate del mismo grupo que salió desde Pilón rumbo a Jamaica. La coincidencia numérica y temporal genera dudas, pero no existe confirmación oficial.

Migración marítima: menos salidas, mismas causas

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la migración marítima cubana ha experimentado una caída drástica, según datos de la Guardia Costera.

El endurecimiento de las políticas migratorias, junto con el aumento de patrullajes y operativos de interdicción en el Caribe, ha reducido notablemente el número de balseros interceptados.

Sin embargo, las causas estructurales del éxodo cubano permanecen intactas:

crisis económica profunda

escasez de alimentos y medicinas

apagones constantes

inflación descontrolada

represión política y falta de libertades

Para muchos cubanos, arriesgar la vida en el mar sigue siendo una opción desesperada, pese a los peligros.