Entre gritos y lágrimas: cubano celebra su residencia en EE.UU. y ya sueña con volver a la isla: "Cubita la bella, ahora sí"

Un cubano protagonizó un momento cargado de emoción que se ha vuelto viral en TikTok , al recibir finalmente su residencia permanente en Estados Unidos , un documento que simboliza años de sacrificio, espera y esperanza para miles de migrantes.

El video, compartido por el usuario @yannier.castao , muestra el instante exacto en que el hombre sostiene en sus manos el sobre con su estatus migratorio aprobado. Apenas lo recibe, estalla de alegría : grita, salta, levanta los brazos y repite con la voz quebrada por la emoción:

“¡Cubita la bella, ahora sí! ¡Ay mamá, Dios mío, ya era hora!”

Vestido con un abrigo rojo y pantalones cortos, el cubano celebra sin filtros ni poses. En la pantalla aparece la frase “Sueño cumplido” , una expresión que resume lo que para muchos migrantes significa alcanzar la residencia legal tras un proceso largo y lleno de obstáculos.

El video ha acumulado miles de reproducciones y reacciones en pocas horas, convirtiéndose en un reflejo del sentir de una comunidad marcada por la emigración, la nostalgia y el deseo de estabilidad.

Los comentarios no tardaron en inundar la publicación con mensajes de apoyo y emoción:

“Te lo ganaste, hermano”

“Dios te bendiga en esta nueva etapa”

“Todos soñamos con ese momento”

“Ahora sí puedes respirar tranquilo”

Para muchos usuarios, el video no solo muestra una celebración personal, sino que encarna el triunfo colectivo de miles de cubanos que han dejado atrás familia, amigos y su país en busca de un futuro mejor.

“Ahora sí” volver a Cuba

Una de las frases que más llamó la atención fue su referencia directa a la isla: “Cubita la bella, ahora sí”, una expresión que muchos interpretaron como el alivio de poder regresar a Cuba sin miedo a no poder volver a entrar a EE.UU., algo que para los migrantes irregulares durante años fue imposible.

Un símbolo del camino migratorio cubano

La escena resume, en apenas segundos, la carga emocional del proceso migratorio cubano: espera, incertidumbre, fe y, finalmente, alivio. Para muchos, la residencia no es solo un documento, sino la puerta a la estabilidad, la reunificación familiar y la posibilidad de construir una vida sin miedo.