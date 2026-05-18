La Habana endurece el discurso tras reporte sobre drones militares escondidos en CUBA

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla reafirmó este lunes que Cuba tiene “derecho a su legítima defensa ante cualquier agresión externa”, en medio de la creciente tensión entre United States y el régimen cubano tras revelaciones sobre presuntos drones militares adquiridos por la isla.

La declaración fue publicada en su cuenta oficial de X horas después de nuevas advertencias del gobierno de Miguel Díaz-Canel sobre posibles consecuencias de un conflicto con Washington.

En su mensaje, Rodríguez afirmó que quienes pretenden agredir a Cuba utilizan “cualquier pretexto” para justificar acciones contra la isla.

“Quienes pretenden agredir ilegítimamente Cuba se valen de cualquier pretexto, no importa cuán mendaces y ridículos sean”, escribió el canciller cubano.

También criticó a medios de comunicación internacionales por amplificar reportes que el régimen considera parte de una campaña de presión política.

El detonante fue el reporte sobre drones militares

La reacción del gobierno cubano ocurre tras la publicación de un informe del medio estadounidense Axios, basado en inteligencia clasificada, según el cual Cuba habría adquirido más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán desde 2023. (axios.com)

El reporte asegura que funcionarios cubanos habrían discutido posibles escenarios relacionados con:

La Base Naval de Guantánamo

Buques militares estadounidenses

Zonas cercanas a Key West, Florida

Hasta el momento, ninguna institución cubana ha negado directamente la existencia de esos drones.

La Habana insiste en el argumento de “legítima defensa”

En lugar de desmentir las acusaciones, el régimen cubano ha centrado su respuesta en el derecho internacional y el principio de defensa soberana.

El viceministro cubano Carlos Fernández de Cossío declaró recientemente:

“EEUU es el país agresor. Cuba es el país agredido”. (granma.cu)

Por su parte, Díaz-Canel advirtió este mismo lunes que una agresión militar contra Cuba podría provocar “un baño de sangre de consecuencias incalculables”.

La tensión entre Washington y La Habana sigue aumentando

Las declaraciones llegan en un momento de máxima presión política y diplomática entre ambos gobiernos.

Durante las últimas semanas:

EEUU endureció sanciones contra Cuba

La CIA realizó una visita histórica a La Habana

Washington incrementó vuelos militares de vigilancia

El Congreso estadounidense calificó a Cuba como amenaza

Se intensificó la retórica entre ambas partes

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó recientemente ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de EEUU. (defense.gov)

Cuba enfrenta además una grave crisis interna

El intercambio de declaraciones ocurre mientras Cuba atraviesa:

Apagones de hasta 22 horas

Escasez extrema de combustible

Crisis alimentaria

Protestas en La Habana

Déficit eléctrico récord

Analistas consideran que el deterioro económico y la presión internacional han colocado al régimen cubano en uno de sus momentos más tensos en décadas.

El régimen lanza campaña de unidad y defensa

La Cancillería cubana impulsó en redes sociales la etiqueta #LaPatriaSeDefiende, mientras medios oficiales y estructuras militares reprodujeron los mensajes de Bruno Rodríguez y Fernández de Cossío.

La estrategia busca reforzar el discurso de soberanía nacional en medio de la creciente presión internacional y las revelaciones sobre cooperación militar entre Cuba, Rusia e Irán.