Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

El empresario colombiano Alex Saab , considerado durante años el principal operador financiero del chavismo y hombre de confianza de Nicolás Maduro , fue entregado este sábado a autoridades de United States por el gobierno interino de Venezuela.

La deportación marca un giro radical en la situación política y judicial de Saab, quien hasta hace pocos meses era protegido por el aparato chavista y ocupaba posiciones de influencia dentro del régimen venezolano.

Medios venezolanos y estadounidenses señalaron que el Departamento de Justicia preparaba el traslado de Saab hacia una prisión federal en Miami.

La entrega ocurre tras su detención en Caracas en febrero de 2026 durante una operación conjunta entre autoridades venezolanas y estadounidenses.

Según reportes oficiales, Saab permanecía recluido en El Helicoide, sede del SEBIN, antes de ser entregado a EEUU.

Alex Saab

El “testaferro” de Maduro vuelve al centro de la justicia estadounidense

Saab enfrenta acusaciones relacionadas con conspiración para lavado de dinero y operaciones financieras vinculadas al programa CLAP y contratos del gobierno venezolano.

Las autoridades estadounidenses consideran que posee información clave sobre:

Redes financieras del chavismo

Movimientos internacionales de dinero

Empresas fachada

Operaciones petroleras y comerciales

Presuntos esquemas de corrupción

Fuentes citadas por medios estadounidenses aseguran que su testimonio podría fortalecer los casos abiertos contra Maduro y altos funcionarios venezolanos.

La entrega ocurre tras la caída de Maduro

La deportación de Saab se produce en el nuevo escenario político venezolano surgido tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

Desde entonces, la presidenta interina Delcy Rodríguez inició negociaciones con Washington que incluyeron:

Liberación de ciudadanos estadounidenses

Cooperación judicial

Acuerdos energéticos

Reestructuración institucional

Analistas consideran que Saab se convirtió en una pieza central dentro de esas conversaciones diplomáticas.

Alex Saab ya había estado preso en EEUU

No es la primera vez que Saab enfrenta a la justicia estadounidense.

El empresario fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a EEUU en 2021 por cargos de lavado de dinero.

En 2023, el entonces presidente Joe Biden lo indultó como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.

Tras regresar a Venezuela, Saab volvió a integrarse al aparato chavista hasta su nueva captura este año.

Washington considera a Saab una pieza clave

Para EEUU, Saab representa uno de los hombres con mayor conocimiento sobre la estructura financiera del chavismo.

Investigadores estadounidenses sostienen que administró operaciones multimillonarias vinculadas al régimen durante años, especialmente en medio de sanciones internacionales.

Su regreso a custodia federal podría abrir una nueva etapa en las investigaciones contra antiguos dirigentes venezolanos.