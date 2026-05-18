Díaz-Canel amenaza con "baño de sangre" si EEUU ataca Cuba

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó este lunes una fuerte advertencia a United States , afirmando que cualquier acción militar contra Cuba provocaría “un baño de sangre de consecuencias incalculables”.

El mensaje fue publicado en su cuenta oficial de X en medio de la creciente tensión entre Washington y La Habana.

“La amenaza ya constituye un crimen internacional”, escribió Díaz-Canel.

Las declaraciones ocurren apenas un día después de que el portal Axios revelara información de inteligencia estadounidense según la cual Cuba habría adquirido más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán.

Parte del armamento habría llegado desde 2023

Se discutieron posibles escenarios militares

EEUU teme cooperación entre Cuba, Rusia e Irán

Washington considera la situación una amenaza creciente

El informe incrementó la preocupación dentro de la administración de Donald Trump.

“Cuba no representa una amenaza”, responde La Habana

Díaz-Canel rechazó las acusaciones estadounidenses y aseguró que Cuba no tiene intenciones agresivas contra ningún país.

“Cuba no representa una amenaza ni tiene planes contra Estados Unidos”, afirmó el mandatario cubano. (granma.cu)

El gobernante sostuvo además que la isla tiene derecho a defenderse en caso de cualquier agresión militar externa.

La tensión entre EEUU y Cuba sigue escalando

Las relaciones bilaterales atraviesan uno de sus momentos más delicados en décadas.

En las últimas semanas:

EEUU endureció sanciones económicas

Washington declaró a Cuba amenaza de seguridad

El Congreso debatió opciones militares

La CIA realizó una visita histórica a La Habana

Se multiplicaron vuelos de vigilancia cerca de la isla

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth afirmó recientemente ante el Congreso que Cuba representa “una amenaza para la seguridad nacional” de EEUU. (defense.gov)

La frase “baño de sangre” ya había sido usada por el régimen

No es la primera vez que altos funcionarios cubanos utilizan ese término.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla había advertido semanas atrás que una intervención militar estadounidense podría generar consecuencias devastadoras para la región. (reuters.com)

Mientras tanto, el régimen cubano mantiene ejercicios militares y campañas de preparación defensiva en distintas provincias del país.

Washington y La Habana mantienen contactos discretos

Pese al fuerte intercambio de declaraciones, ambas partes continúan sosteniendo contactos indirectos y negociaciones discretas.

En ese contexto:

El director de la CIA visitó La Habana

EEUU ofreció ayuda humanitaria por más de 100 millones de dólares

Washington condicionó cualquier alivio a cambios internos

La crisis energética cubana sigue empeorando

La isla enfrenta actualmente apagones de hasta 22 horas, escasez extrema de combustible y crecientes protestas populares.

Cuba atraviesa uno de sus momentos más críticos

Analistas consideran que la combinación de:

Crisis económica

Tensión geopolítica

Presión estadounidense

Escasez energética

Malestar social

ha colocado al régimen cubano en uno de sus escenarios más delicados desde los años noventa.