Díaz-Canel amenaza con "baño de sangre" si EEUU ataca Cuba

Díaz-Canel advierte a EEUU sobre "graves consecuencias" si ocurre un ataque contra Cuba
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó este lunes una fuerte advertencia a United States, afirmando que cualquier acción militar contra Cuba provocaría “un baño de sangre de consecuencias incalculables”.
El mensaje fue publicado en su cuenta oficial de X en medio de la creciente tensión entre Washington y La Habana.
“La amenaza ya constituye un crimen internacional”, escribió Díaz-Canel.
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La advertencia llega tras reportes sobre drones militares en Cuba
Las declaraciones ocurren apenas un día después de que el portal Axios revelara información de inteligencia estadounidense según la cual Cuba habría adquirido más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán.
Según el reporte:
Parte del armamento habría llegado desde 2023
Se discutieron posibles escenarios militares
EEUU teme cooperación entre Cuba, Rusia e Irán
Washington considera la situación una amenaza creciente
El informe incrementó la preocupación dentro de la administración de Donald Trump.
“Cuba no representa una amenaza”, responde La Habana
Díaz-Canel rechazó las acusaciones estadounidenses y aseguró que Cuba no tiene intenciones agresivas contra ningún país.
“Cuba no representa una amenaza ni tiene planes contra Estados Unidos”, afirmó el mandatario cubano. (granma.cu)
El gobernante sostuvo además que la isla tiene derecho a defenderse en caso de cualquier agresión militar externa.
La tensión entre EEUU y Cuba sigue escalando
Las relaciones bilaterales atraviesan uno de sus momentos más delicados en décadas.
En las últimas semanas:
EEUU endureció sanciones económicas
Washington declaró a Cuba amenaza de seguridad
El Congreso debatió opciones militares
La CIA realizó una visita histórica a La Habana
Se multiplicaron vuelos de vigilancia cerca de la isla
El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth afirmó recientemente ante el Congreso que Cuba representa “una amenaza para la seguridad nacional” de EEUU. (defense.gov)
La frase “baño de sangre” ya había sido usada por el régimen
No es la primera vez que altos funcionarios cubanos utilizan ese término.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla había advertido semanas atrás que una intervención militar estadounidense podría generar consecuencias devastadoras para la región. (reuters.com)
Mientras tanto, el régimen cubano mantiene ejercicios militares y campañas de preparación defensiva en distintas provincias del país.
Washington y La Habana mantienen contactos discretos
Pese al fuerte intercambio de declaraciones, ambas partes continúan sosteniendo contactos indirectos y negociaciones discretas.
En ese contexto:
El director de la CIA visitó La Habana
EEUU ofreció ayuda humanitaria por más de 100 millones de dólares
Washington condicionó cualquier alivio a cambios internos
La crisis energética cubana sigue empeorando
La isla enfrenta actualmente apagones de hasta 22 horas, escasez extrema de combustible y crecientes protestas populares.
Cuba atraviesa uno de sus momentos más críticos
Analistas consideran que la combinación de:
Crisis económica
Tensión geopolítica
Presión estadounidense
Escasez energética
Malestar social
ha colocado al régimen cubano en uno de sus escenarios más delicados desde los años noventa.