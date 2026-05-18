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World2Fly

World2Fly suspende vuelos Madrid-La Habana y agrava el aislamiento aéreo de Cuba

World2Fly dejará de volar a Cuba desde mayo, mientras Iberia y aerolíneas canadienses también reducen rutas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
World2Fly CUBA

Cuba pierde otra conexión aérea clave con España

La aerolínea española World2Fly suspenderá definitivamente sus vuelos entre Madrid y La Habana a partir del próximo 20 de mayo, en una nueva señal del deterioro turístico y económico que atraviesa Cuba.

Con esta salida, Air Europa quedará como la única aerolínea española operando regularmente hacia la isla, mientras otras compañías europeas y canadienses reducen o cancelan rutas por la crisis energética, la baja demanda y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

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Iberia y otras aerolíneas también se alejan de Cuba

La decisión de World2Fly ocurre apenas días después de que Iberia anunciara la suspensión de sus vuelos directos entre Madrid y La Habana a partir de julio.

Además:

Cubana de Aviación canceló su única ruta semanal a España

Plus Ultra se retiró alegando riesgos vinculados a sanciones de EEUU

Air Transat ajustó operaciones hacia la isla

Sunwing extendió suspensiones hasta octubre de 2026

El retroceso de las conexiones internacionales refleja el profundo deterioro del sector turístico cubano.

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Las sanciones contra GAESA golpean al turismo cubano

El detonante inmediato de la nueva crisis aérea fue la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo, dirigida contra GAESA, el conglomerado militar que controla gran parte de la economía cubana.

El secretario de Estado Marco Rubio endureció posteriormente las medidas al señalar a GAESA como:

“El corazón de la cleptocracia comunista”.

Las sanciones aumentan el riesgo legal para empresas extranjeras que mantengan negocios con estructuras vinculadas al conglomerado militar cubano.

Las hoteleras españolas quedan atrapadas en la isla

La situación afecta especialmente a cadenas hoteleras españolas con fuerte presencia en Cuba.

Entre ellas:

Meliá

Iberostar

NH Hotels

Meliá reportó una caída de 10% en su negocio cubano durante 2025, mientras la ocupación hotelera se desplomó.

NH Hotels ya abandonó operaciones en la isla, y analistas advierten que otras empresas enfrentan creciente presión financiera y jurídica.

La crisis de combustible empeora el colapso

La conectividad aérea también se ha visto golpeada por la severa escasez de combustible que atraviesa Cuba.

Según reconoció el propio régimen:

La isla necesita ocho buques de combustible al mes

En abril solo recibió uno

El colapso energético provocó:

Apagones masivos

Problemas de aviación

Restricciones operativas

Reducción de vuelos internacionales

En febrero, el Aeropuerto Internacional José Martí llegó a advertir sobre falta de combustible para aeronaves.

El turismo cubano atraviesa su peor momento en décadas

La industria turística de Cuba enfrenta una caída histórica.

Datos recientes reflejan:

Solo 1.81 millones de turistas en 2025

El peor nivel desde 2002

Una caída del 62% respecto a 2018

Ocupación hotelera inferior al 20%

La combinación de crisis económica, apagones, inseguridad energética y sanciones internacionales sigue acelerando el deterioro del principal motor de ingresos del régimen.

Washington aumenta la presión sobre La Habana

La administración Trump mantiene una estrategia de máxima presión sobre Cuba mediante:

Sanciones económicas

Restricciones financieras

Presión diplomática

Medidas energéticas

Acciones contra GAESA

Analistas consideran que el aislamiento aéreo y turístico de la isla podría profundizarse en los próximos meses si continúa la crisis interna.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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