Inteligencia de EEUU alerta que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán

Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de ataque procedentes de Rusia e Irán, según inteligencia clasificada citada por el medio estadounidense Axios , en una revelación que aumenta la tensión entre Washington y La Habana.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el reporte, la isla habría discutido escenarios de uso militar contra la base naval de Guantánamo , embarcaciones de EEUU e incluso zonas cercanas a Key West , en Florida. ( axios.com )

#Ahora . Axios informa: “Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y recientemente comenzó a discutir planes para utilizarlos para atacar la base estadounidense en la Bahía de Guantánamo, buques militares estadounidenses y posiblemente Key West, Florida, a 145 kilómetros… pic.twitter.com/giPuLN82kQ

La revelación ocurre apenas días después de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe , a Havana , en el primer viaje de un jefe de la agencia a Cuba en más de una década. ( reuters.com )

Según fuentes estadounidenses, Ratcliffe transmitió un mensaje directo de la administración de Donald Trump :

Cuba no puede convertirse en una plataforma militar de adversarios de EEUU en el hemisferio occidental.

Los drones habrían llegado desde Rusia e Irán

El informe de Axios señala que Cuba comenzó a adquirir drones militares desde 2023 y que los dispositivos fueron almacenados en puntos estratégicos de la isla.

Las agencias de inteligencia estadounidenses aseguran que:

Parte del equipamiento proviene de Rusia

Otra parte habría llegado desde Irán

Cuba solicitó nuevos sistemas recientemente

Oficiales cubanos estudian tácticas iraníes de guerra con drones

Un funcionario citado por el medio afirmó:

“Es una amenaza creciente tener este tipo de tecnología tan cerca de nuestras costas”. (axios.com)

Washington teme cooperación militar entre Cuba, Rusia e Irán

El reporte vincula el supuesto programa de drones cubano con la creciente cooperación militar entre La Habana, Moscú y Teherán.

Funcionarios estadounidenses sostienen que:

Miles de cubanos habrían combatido junto a Rusia en Ucrania

Algunos militares cubanos habrían recibido entrenamiento táctico

La isla intenta modernizar capacidades de vigilancia y ataque

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, reconoció recientemente en el Congreso que Washington sigue preocupado por actividades militares de adversarios extranjeros cerca del territorio estadounidense. (defense.gov)

EEUU no considera un ataque inminente, pero sí una amenaza estratégica

Pese a la gravedad del reporte, funcionarios citados por Axios aclararon que Washington no cree que Cuba esté preparando un ataque inmediato contra EEUU.

Sin embargo, sí consideran preocupante:

La proximidad geográfica de Cuba

La presencia de tecnología militar avanzada

La cooperación con Rusia e Irán

El contexto global de guerra con drones

Un alto funcionario resumió así la inquietud estadounidense:

“No estamos cómodos con esa realidad a solo 90 millas de nuestras costas”. (axios.com)

La tensión entre Washington y La Habana sigue escalando

La información surge mientras EEUU mantiene máxima presión sobre Cuba mediante:

Nuevas sanciones económicas

Restricciones energéticas

Acusaciones judiciales

Operaciones diplomáticas y de inteligencia

Además, medios estadounidenses reportan que el Departamento de Justicia prepara nuevas acciones relacionadas con Raúl Castro y el caso de Hermanos al Rescate.

Cuba enfrenta además una grave crisis interna

El escenario geopolítico coincide con una de las peores crisis económicas y energéticas en décadas dentro de la isla.

Cuba enfrenta actualmente:

Apagones de hasta 22 horas

Escasez extrema de combustible

Protestas en La Habana

Déficit eléctrico récord

Creciente tensión social

Analistas consideran que el deterioro interno y la presión internacional colocan al régimen cubano en uno de sus momentos más delicados en años.