Administración TRUMP deporta 91 cubanos y cifra en 2026 se acerca a 500 retornados a la isla

Un total de 91 ciudadanos cubanos (76 hombres y 15 mujeres) fueron deportados este jueves a La Habana, elevando a 494 el número de retornados en lo que va de 2026 , según informó el Ministerio del Interior (MININT).

El grupo fue trasladado en una operación aérea desde Estados Unidos, en el marco de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países.

Dos de los deportados fueron remitidos a investigación penal por presuntos delitos cometidos antes de salir de Cuba.

Las cifras reflejan un incremento en este tipo de operaciones:

Vuelos recientes con más de 100 migrantes

Operaciones que han llegado a trasladar hasta 232 personas en un solo envío

Tendencia en los últimos años

Datos recopilados por medios independientes indican que:

Entre abril de 2023 y marzo de 2026 se realizaron decenas de vuelos

978 cubanos fueron deportados durante la administración Biden

Más de 1,900 han sido devueltos bajo la actual etapa con Trump

Contexto migratorio

El incremento de deportaciones ocurre en medio de:

Mayor presión migratoria en la región

Endurecimiento de políticas migratorias en EE.UU.

Flujo constante de cubanos hacia territorio estadounidense

Un fenómeno en expansión

Las deportaciones se han convertido en un componente clave de la política migratoria actual, marcando una tendencia creciente en los retornos hacia Cuba.