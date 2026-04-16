americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

Administración TRUMP deporta 91 cubanos y cifra en 2026 se acerca a 500 retornados a la isla

Un nuevo vuelo con 91 migrantes eleva a 494 los cubanos deportados desde EE.UU. en 2026, según autoridades.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Deportaciones cuba

Administración TRUMP continúa intensificando las deportaciones de migrantes cubanos.

Un total de 91 ciudadanos cubanos (76 hombres y 15 mujeres) fueron deportados este jueves a La Habana, elevando a 494 el número de retornados en lo que va de 2026, según informó el Ministerio del Interior (MININT).

Nuevo vuelo de deportación

El grupo fue trasladado en una operación aérea desde Estados Unidos, en el marco de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países.

Dos de los deportados fueron remitidos a investigación penal por presuntos delitos cometidos antes de salir de Cuba.

Aumento sostenido

Las cifras reflejan un incremento en este tipo de operaciones:

494 cubanos deportados en 2026

Vuelos recientes con más de 100 migrantes

Operaciones que han llegado a trasladar hasta 232 personas en un solo envío

Tendencia en los últimos años

Datos recopilados por medios independientes indican que:

Entre abril de 2023 y marzo de 2026 se realizaron decenas de vuelos

978 cubanos fueron deportados durante la administración Biden

Más de 1,900 han sido devueltos bajo la actual etapa con Trump

Contexto migratorio

El incremento de deportaciones ocurre en medio de:

Mayor presión migratoria en la región

Endurecimiento de políticas migratorias en EE.UU.

Flujo constante de cubanos hacia territorio estadounidense

Un fenómeno en expansión

Las deportaciones se han convertido en un componente clave de la política migratoria actual, marcando una tendencia creciente en los retornos hacia Cuba.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
canada autoriza a flair airlines volar a cuba pese a criticas por quejas y fallas operativas

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

pentagono activa planes para posible operacion militar en cuba en medio de tension con ee.uu.

Pentágono activa planes para posible operación militar en Cuba en medio de tensión con EE.UU.

rusia promete mas petroleo a cuba y otro cargamento llegaria en menos de 15 dias

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en el centro, asiste a una celebración conmemorativa del 65 aniversario de la proclamación que declara socialista a la revolución cubana, en La Habana, Cuba, el jueves 16 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Díaz-Canel asegura que Cuba no desea una agresión de EEUU, pero está dispuesta a defenderse

Destacados del día

Administración TRUMP deporta 91 cubanos y cifra en 2026 se acerca a 500 retornados a la isla

Administración TRUMP deporta 91 cubanos y cifra en 2026 se acerca a 500 retornados a la isla

🚨 ¡ESTAMOS LISTOS PARA COMBATIR!: Miguel Díaz-Canel lanza advertencia tras posible ataque de EEUU

🚨 "¡ESTAMOS LISTOS PARA COMBATIR!": Miguel Díaz-Canel lanza advertencia tras posible ataque de EEUU

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter