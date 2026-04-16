Administración TRUMP deporta 91 cubanos y cifra en 2026 se acerca a 500 retornados a la isla

Administración TRUMP continúa intensificando las deportaciones de migrantes cubanos.
Un total de 91 ciudadanos cubanos (76 hombres y 15 mujeres) fueron deportados este jueves a La Habana, elevando a 494 el número de retornados en lo que va de 2026, según informó el Ministerio del Interior (MININT).
Nuevo vuelo de deportación
El grupo fue trasladado en una operación aérea desde Estados Unidos, en el marco de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países.
Dos de los deportados fueron remitidos a investigación penal por presuntos delitos cometidos antes de salir de Cuba.
Aumento sostenido
Las cifras reflejan un incremento en este tipo de operaciones:
494 cubanos deportados en 2026
Vuelos recientes con más de 100 migrantes
Operaciones que han llegado a trasladar hasta 232 personas en un solo envío
Tendencia en los últimos años
Datos recopilados por medios independientes indican que:
Entre abril de 2023 y marzo de 2026 se realizaron decenas de vuelos
978 cubanos fueron deportados durante la administración Biden
Más de 1,900 han sido devueltos bajo la actual etapa con Trump
Contexto migratorio
El incremento de deportaciones ocurre en medio de:
Mayor presión migratoria en la región
Endurecimiento de políticas migratorias en EE.UU.
Flujo constante de cubanos hacia territorio estadounidense
Un fenómeno en expansión
Las deportaciones se han convertido en un componente clave de la política migratoria actual, marcando una tendencia creciente en los retornos hacia Cuba.