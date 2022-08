Acusan de "atentado" a joven de Holguín golpeado por un agente policial

Arlén Cácer, hermana del detenido, dijo a Radio Martí desde San Andrés, Holguín, que todo ocurrió porque su hermano había comprado un caballo dos meses atrás, pero no había hecho el traspaso de propiedad del animal.

“Decomisaron el caballo. Mi hermano compró el caballo y no había hecho el traspaso, todavía no estaba a nombre de él.

Él tenía el caballo hacía dos meses, pero no estaban haciendo los traspasos en esos días. Nosotros vamos a ir a pedir un hago constar de que en esos días no se estaba haciendo el traslado de propiedad, por eso él no había podido hacerlo", explicó la joven.

Ahora, el oficial que le propinó la golpiza lo acusó de atentado.

“El policía acusó a mi hermano de atentado. El que lo agrede es él, pero, bueno...Él es así, él tiene costumbre de eso. Entonces nosotros tenemos que buscar las pruebas para que Alejandro quede libre”, explicó Arlén, quien identificó al esbirro como Eddy Ramón Martínez Ortíz, jefe de la policía de San Andrés.

Tal como se ve en las imágenes, Martínez Ortíz trataba de ponerle las esposas al campesino, lo cogió por el cuello y le dio cuatro bofetadas en presencia de otro policía, mientras una mujer se dirigía al uniformado diciéndole que la había amenazado con golpearla a ella y a su madre.

Fuente: Redacción de www.americateve.com