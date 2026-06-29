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Corte Suprema rechaza intento de Trump de anular fallo de que agredió sexualmente a escritora

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema rechazó el lunes el intento del presidente Donald Trump de anular la conclusión de un jurado de que abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll en una tienda de Nueva York a mediados de la década de 1990 y que después la difamó.

El máximo tribunal declinó abordar el caso en una breve orden sin explicación, como es habitual. No se registraron disensos.

Los abogados de Trump habían sostenido que las acusaciones que llevaron a la orden de compensar a la denunciante con 5 millones de dólares se basaron en decisiones “altamente inflamatorias”, incluidas las que permitieron el testimonio de otras dos mujeres que acusaron a Trump de abuso sexual hace décadas. Trump ha negado las acusaciones de las tres mujeres.

Los abogados de Trump argumentaron que el juez infringió las normas federales de prueba en el caso. Lo presentaron como una distracción de las obligaciones de Trump como presidente, aunque el veredicto se emitió antes de su regreso a la Casa Blanca.

“Este maltrato a un presidente no debe permitirse”, escribió el abogado Justin D. Smith en documentos judiciales. Trump, republicano, desde entonces ha nominado a Smith para ser juez de un tribunal de apelaciones.

Se envió un mensaje en busca de comentarios a los abogados de Carroll.

La decisión llega mientras el tribunal está emitiendo fallos en los casos más importantes del periodo, muchos de ellos clave para la agenda de Trump. Trump ya ha expresado públicamente su frustración por derrotas en la Corte Suprema en términos muy personales, incluida una crítica inusual y muy personal cuando la mayoría anuló los aranceles globales que impuso en virtud de una ley de poderes de emergencia.

Los abogados de Carroll habían instado a los jueces a no aceptar el caso. Argumentaron que el testimonio de las mujeres era pertinente porque las acusaciones eran similares y que las decisiones del juez Lewis Kaplan estaban en línea con las de otros tribunales en todo el país. “Esta cuestión no merece revisión”, escribió la abogada Roberta Kaplan, quien no tiene parentesco con el juez.

Carroll, columnista de consejos y exconductora de un programa de entrevistas en televisión, declaró en un juicio de 2023 que Trump convirtió un encuentro amistoso en la primavera de 1996 en un ataque violento en el probador de Bergdorf Goodman, un minorista de lujo al otro lado de la calle de la Torre Trump en Manhattan. El jurado también determinó que Trump era responsable de difamar a Carroll cuando negó su acusación en 2022.

The Associated Press no identifica a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Carroll.

Un jurado también otorgó a Carroll 83,3 millones de dólares adicionales tras un segundo juicio por difamación. Trump también está apelando ese fallo, aunque todavía no está ante la Corte Suprema.

Trump ha logrado evitar otras cuantiosas resoluciones judiciales, incluida una sanción civil por fraude en Nueva York de más de 500 millones de dólares que fue anulada por un tribunal de apelaciones de Nueva York. La Corte Suprema también le concedió una amplia inmunidad frente a procesos penales en 2024, aunque más tarde rechazó por un margen estrecho su intento de detener la sentencia en su caso de pagos para silenciar en Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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