Sorpresa en la Embajada de EEUU en España: Benjamín León Jr. y Mavileibys esperan su primer hijo en común

El embajador de Estados Unidos en España y Andorra, Benjamín León Jr., de 81 años, y su esposa, Mavileibys Campa Felipe, de 38, atraviesan uno de sus momentos personales más especiales desde su llegada a Madrid. La pareja espera su primer bebé en común, según reveló la revista ¡Hola! tras una recepción oficial en la sede diplomática.

La recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en Madrid con motivo del aniversario de la independencia estadounidense dejó una noticia inesperada en el centro de la vida social y diplomática española.

Mientras el embajador Benjamín León Jr. ejercía como anfitrión del acto, varias miradas se dirigieron hacia su esposa, Mavileibys Campa Felipe , conocida públicamente como Mavi León.

La revista ¡Hola! reportó que la pareja espera su primer hijo en común, después de que la presencia de Mavileibys en la recepción despertara comentarios por su figura y por los gestos con los que acariciaba su vientre durante la velada.

El bebé será el primer hijo en común del matrimonio y convertirá a Benjamín León Jr. en padre por cuarta vez.

El empresario y diplomático cubanoestadounidense ya es padre de tres hijos adultos —Silvia, Lourdes y Benjamín III— nacidos durante su anterior matrimonio.

La noticia llega en una etapa especialmente intensa para León, quien desde febrero de 2026 ejerce como embajador de Estados Unidos en España y Andorra, tras una larga trayectoria empresarial, filantrópica y comunitaria en Miami.

Benjamin Leon Jr. III

Mavileibys, protagonista de la recepción en Madrid

Durante el acto diplomático, Mavileibys apareció con un vestido camisero blanco de largo midi, manga corta, cuello cerrado y un lazo anudado a la cintura.

El diseño, elegante y discreto, dejó entrever el avanzado estado de embarazo señalado por medios españoles.

Su presencia en la alfombra roja fue una de las más comentadas de la noche, especialmente por los gestos espontáneos con los que se llevó la mano al vientre en varias ocasiones.

Una nueva etapa en Madrid

La pareja se instaló en Madrid en febrero, tras la llegada de Benjamín León Jr. a la Embajada de Estados Unidos.

Desde entonces, Mavileibys ha acompañado al embajador en actos institucionales, recepciones diplomáticas y eventos sociales, manteniendo un perfil generalmente discreto, pero cada vez más visible dentro de la agenda pública de la representación estadounidense.

La noticia del embarazo coincide con los primeros meses de adaptación del matrimonio a la vida diplomática en España.

Quién es Benjamín León Jr.

Benjamín León Jr. nació en Cuba en 1944 y emigró a Estados Unidos en 1961 junto a su familia, tras la llegada del régimen castrista al poder.

Instalado en Miami desde joven, comenzó trabajando en empleos modestos antes de construir una de las redes de atención médica más importantes del sur de Florida.

Junto a su padre impulsó la Clínica Asociación Cubana, que obtuvo la primera licencia de Organización de Mantenimiento de Salud en Florida. Años después, vendió esa compañía a UnitedHealthCare y fundó Leon Medical Centers, una red especializada en atención a personas mayores.

Su trayectoria también incluye inversiones inmobiliarias, actividad filantrópica y una reconocida pasión por el mundo ecuestre.

Mavileibys Campa Felipe, la esposa cubana del embajador

Mavileibys Campa Felipe, también nacida en Cuba, comparte con León sus raíces cubanas y su vínculo con la comunidad cubanoamericana de Miami.

La pareja contrajo matrimonio en 2025 en una ceremonia celebrada en Key Biscayne, Florida, iniciando una nueva etapa personal para el empresario tras el fin de su matrimonio anterior.

Desde entonces, Mavi León se ha convertido en una presencia habitual junto al embajador, tanto en actividades sociales como en eventos institucionales.

Una relación marcada por la diferencia de edad

La diferencia de edad entre ambos —43 años— ha generado comentarios desde que la relación se hizo pública.

León tiene 81 años y Mavileibys 38. Sin embargo, la pareja ha proyectado una imagen de complicidad y naturalidad en sus apariciones públicas.

Personas cercanas al matrimonio destacan la admiración mutua y el papel de Mavileibys como apoyo personal del embajador durante esta etapa diplomática.

Una noticia personal en medio de una etapa diplomática clave

El embarazo llega en un momento de alta visibilidad para Benjamín León Jr., quien asumió su misión diplomática en un contexto de relaciones sensibles entre Washington y Madrid.

Como embajador, León representa a Estados Unidos en España y Andorra, una responsabilidad que combina agenda política, económica, cultural y consular.

Ahora, esa etapa profesional se cruza con una noticia familiar de gran impacto personal: la llegada de su primer hijo con Mavileibys.