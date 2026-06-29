Corte Suprema no reactivará demanda de Alan Dershowitz contra CNN

El abogado Alan Dershowitz sale del tribunal en Nueva York el 2 de diciembre del 2019. (AP foto/Richard Drew) AP

La mayoría declinó abordar el caso en una breve orden sin explicación. Los jueces Neil Gorsuch y Clarence Thomas discreparon y pidieron al tribunal que reconsidere los estándares legales aplicables a las figuras públicas que alegan difamación.

Según documentos judiciales, Alan Dershowitz sostuvo que la cadena de noticias emitió solo una parte del comentario que hizo durante su defensa del presidente, distorsionando su significado para hacerlo parecer como si "se hubiera desquiciado".

La cadena afirmó que múltiples medios habían interpretado sus declaraciones de manera similar, y que Dershowitz no podía demostrar que CNN intentara tergiversar lo que dijo.

En su apelación, Dershowitz había instado al tribunal a reconsiderar New York Times Co. v. Sullivan, el caso histórico de la Primera Enmienda que dificultó que las figuras públicas ganen demandas por difamación, porque exige probar que un medio publicó a sabiendas algo falso o actuó con temerario desprecio por la verdad.

Dershowitz, profesor jubilado de la Facultad de Derecho de Harvard y comentarista legal, formó parte del equipo defensor de Trump durante el juicio político al mandatario por acusaciones de que exigió favores políticos a Ucrania a cambio de darle ayuda militar. Trump fue condenado por la Cámara de Representantes pero el Senado, de mayoría republicana, lo absolvió.

Dershowitz respondió a una pregunta en un momento dado al afirmar: “lo único que haría ilegal un quid pro quo es si el quo fuera de algún modo ilegal”. Proporcionar armas a Ucrania, manifestó, no es ilegal.

Alegó que CNN solo reprodujo lo que dijo después: “Todo funcionario público que conozco cree que su elección es de interés público y, en su mayoría, tienen razón; su elección es de interés público, y si el presidente hace algo que cree que lo ayudará a ser elegido en el interés público, eso no puede ser el tipo de quid pro quo que resulte en un juicio político”.

Dershowitz señaló que la edición hizo parecer que él sostenía que un presidente puede evitar un juicio político por actos ilegales siempre que lo haga para ser reelegido, un concepto que su demanda original calificó de “obviamente absurdo y descabellado".

CNN respondió que sí emitió sus declaraciones completas durante su cobertura en vivo, y que lo invitó dos veces más para que ampliara el sentido de lo que quiso decir.

Los tribunales inferiores desestimaron la demanda al concluir que Dershowitz no había demostrado que CNN actuara con “malicia real” en su cobertura, por lo que no alcanzaba el estándar establecido por New York Times Co. v. Sullivan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP