Corte Suprema de EEUU falla a favor de Trump en disputa por restricciones a jueces de inmigración

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La Corte Suprema de EEUU Washington, el lunes 18 de mayo de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite) AP

Los magistrados revocaron un fallo de un tribunal inferior que había permitido que el caso siguiera adelante y que planteó dudas sobre si un sistema de quejas para empleados federales sigue funcionando como se pretendía después de que el presidente republicano despidiera a algunos de sus principales funcionarios.

Los jueces de inmigración son empleados federales, a diferencia de los que trabajan en tribunales federales. Quieren demandar por una política que restringe sus discursos públicos, la cual comenzó en el primer mandato de Trump y continuó bajo el gobierno de su sucesor Joe Biden. Los jueces sostienen que se trata de un asunto de libertad de expresión que corresponde a un tribunal federal.

El gobierno de Trump discrepó y afirmó que los jueces deben llevar su disputa al sistema de quejas para empleados federales supervisado por la Junta de Protección del Sistema de Méritos.

El tribunal falló con base en motivos procesales, pero el juez Clarence Thomas, respaldado por la jueza Amy Coney Barrett, reprendió por escrito a la Corte de Apelaciones del 4to Circuito por responder a “las controversias políticas del día”.

El máximo tribunal también evalúa otra demanda sobre el poder de Trump para despedir a los jefes de agencias independientes. Se prevé que el resultado afecte el poder de despido sobre los miembros de la Junta de Protección del Sistema de Méritos.

Los jueces presentaron la demanda por primera vez en 2020, y la Corte Suprema previamente falló de manera preliminar a su favor en diciembre de 2025. Un sindicato señaló en un comunicado que los jueces estaban decepcionados por la decisión, pero que el caso está “lejos de terminar”.

“La justicia no puede perdurar cuando se intimida a los jueces para que guarden silencio, ni puede una nación seguir siendo libre cuando el Estado de derecho queda subordinado a los caprichos de la ambición política”, afirmó la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. El secretario de Justicia interino Todd Blanche celebró la decisión y manifestó que “envía un mensaje claro: los tribunales inferiores deben aceptar que la ley es la ley, sin importar las ‘controversias políticas del día’”, escribió en redes sociales. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP