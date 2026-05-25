Quiénes son los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro en Estados Unidos

Quiénes son los cinco militares acusados junto a Raúl Castro por EE.UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la identidad de los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996, un hecho que provocó la muerte de cuatro personas y marcó uno de los episodios más tensos entre Washington y La Habana.

La acusación federal presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida incluye cargos por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y asesinato.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados participaron directamente en el operativo militar ejecutado por la Fuerza Aérea cubana.

Lorenzo Alberto Pérez-Pérez

Emilio José Palacio Blanco

José Fidel Gual Bárzaga

Raúl Simanca Cárdenas

Luis Raúl González-Pardo Rodríguez

El piloto señalado por disparar los misiles

Según la acusación, Lorenzo Alberto Pérez-Pérez fue identificado como el piloto que disparó los misiles aire-aire contra las aeronaves civiles.

El expediente señala que:

Participó en 74 misiones de combate

Acumuló más de 1,000 horas de vuelo

Operaba aviones MiG-29

Los derribos ocurrieron sobre aguas internacionales, según investigaciones posteriores

El caso que llama más la atención: uno emigró a Estados Unidos

Uno de los acusados presenta una situación particular.

Luis Raúl González-Pardo Rodríguez emigró a Estados Unidos en 2024 mediante un programa de parole humanitario y posteriormente quedó bajo investigación federal. Las autoridades sostienen que formó parte del segundo grupo de aeronaves desplegado durante la operación.

Una acusación histórica contra la cúpula cubana

La acusación contra Raúl Castro fue presentada como un hecho sin precedentes por las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Justicia calificó el caso como la primera acusación formal en décadas dirigida contra el liderazgo superior del régimen cubano por hechos vinculados con la muerte de ciudadanos estadounidenses.