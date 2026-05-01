Contreras vuelve a desatarse con 4 hits y los Cerveceros dominan 6-1 a los Nacionales

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William Contreras, de los Cerveceros de Milwaukee, batea sencillo productor de dos carreras frente a los Nacionales de Washington durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 1 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jess Rapfogel) AP

Contreras se convirtió en el séptimo jugador en la historia de los Cerveceros en conseguir cuatro imparables en juegos consecutivos y el primero desde Casey McGehee en 2010. Contreras se fue de 5-4 con tres carreras impulsadas, después de irse de 4-4 con un jonrón y cuatro remolcadas en una victoria 13-1 sobre los Diamondbacks el jueves.

Misiorowski salió del juego después de lanzar una recta de 98,9 mph a James Wood. Aaron Ashby entró al partido y ponchó a Wood antes de que Luis García Jr. bateara un rodado para out y terminara la entrada.

Misiorowski (2-2) ponchó a ocho, incluido García en la primera entrada con una recta de 102,3 mph. Logró una actuación sin hits por primera vez desde una salida de cinco entradas el 12 de junio contra los Cardenales de San Luis.

Los Nacionales consiguieron su primer hit en la séptima con un doble de Daylen Lile con un out, para romper una racha de 15 bateadores retirados en fila por los lanzadores de Milwaukee. El jardinero izquierdo Blake Perkins falló en un intento en zambullida para atrapar el doble de Lile.

Jake Irvin (1-1), quien llegó con 13 ponches y ninguna base por bolas en sus últimas dos aperturas, permitió cuatro carreras, tres limpias, en cinco entradas. El cubano Cionel Pérez trabajó dos entradas sin permitir carreras como relevista y no permitió una carrera limpia en ocho de sus últimas 10 apariciones.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP