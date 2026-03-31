Conine pega jonrón de 2 carreras; Marlins anotan 4 en el 4to y arrollan 9-2 a Medias Blancas

Compartir en:









Griffin Conine, de los Marlins de Miami, pega un jonrón de dos carreras en el encuentro del martes 31 de marzo de 2026, ante los Medias Blancas de Chicago (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Los Marlins, que no habían conectado hits en los primeros tres innings, consiguieron su primer imparable en el cuarto, cuando Xavier Edwards pegó un sencillo ante el abridor Erick Fedde (0-1). El dominicano Agustín Ramírez pegó un doble, y luego Liam Hicks impulsó a ambos con un hit profundo por la línea de primera base.

Hicks lidera las Grandes Ligas con ocho carreras impulsadas esta temporada.

El jardinero central venezolano Luisangel Acuña cometió dos errores con pocos instantes de diferencia en tiros al plato. El primero ocurrió en el sencillo de Owen Caissie, que remolcó a Hicks, y el segundo llegó en el sencillo del dominicano Heriberto Hernández, que llevó a Caissie al plato y le dio a Miami ventaja de 4-2.

Fedde realizó 80 lanzamientos en cinco entradas, ponchó a cuatro, permitió tres carreras y otorgó una base por bolas.

Con Hernández en tercera, Graham Pauley tocó la bola. El relevista Bryan Hudson hizo un mal tiro al plato, lo que le dio a los Marlins su quinta carrera. Conine y Hicks anotaron con elevados de sacrificio en la séptima y la octava.

Anthony Bender (1-0) lanzó 1 2/3 entradas sin permitir carreras, con un ponche y una base por bolas.

Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 4-1, Édgar Quero de 2-1 con una anotada. El venezolano Acuña de 3-1 con una anotada. Por los Marlins, los dominicanos Ramírez de 4-1 con una anotada, Otto López de 4-1 con una anotada, Hernández de 3-1 con una anotada y una empujada. FUENTE: AP