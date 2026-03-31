americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Conine pega jonrón de 2 carreras; Marlins anotan 4 en el 4to y arrollan 9-2 a Medias Blancas

MIAMI (AP) — Griffin Conine conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada, y los Marlins de Miami anotaron cuatro veces en la cuarta para arrollar el martes 9-2 a los Medias Blancas de Chicago.

Griffin Conine, de los Marlins de Miami, pega un jonrón de dos carreras en el encuentro del martes 31 de marzo de 2026, ante los Medias Blancas de Chicago (AP Foto/Marta Lavandier)
Griffin Conine, de los Marlins de Miami, pega un jonrón de dos carreras en el encuentro del martes 31 de marzo de 2026, ante los Medias Blancas de Chicago (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Los Marlins, que no habían conectado hits en los primeros tres innings, consiguieron su primer imparable en el cuarto, cuando Xavier Edwards pegó un sencillo ante el abridor Erick Fedde (0-1). El dominicano Agustín Ramírez pegó un doble, y luego Liam Hicks impulsó a ambos con un hit profundo por la línea de primera base.

Hicks lidera las Grandes Ligas con ocho carreras impulsadas esta temporada.

El jardinero central venezolano Luisangel Acuña cometió dos errores con pocos instantes de diferencia en tiros al plato. El primero ocurrió en el sencillo de Owen Caissie, que remolcó a Hicks, y el segundo llegó en el sencillo del dominicano Heriberto Hernández, que llevó a Caissie al plato y le dio a Miami ventaja de 4-2.

Fedde realizó 80 lanzamientos en cinco entradas, ponchó a cuatro, permitió tres carreras y otorgó una base por bolas.

Con Hernández en tercera, Graham Pauley tocó la bola. El relevista Bryan Hudson hizo un mal tiro al plato, lo que le dio a los Marlins su quinta carrera. Conine y Hicks anotaron con elevados de sacrificio en la séptima y la octava.

Anthony Bender (1-0) lanzó 1 2/3 entradas sin permitir carreras, con un ponche y una base por bolas.

Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 4-1, Édgar Quero de 2-1 con una anotada. El venezolano Acuña de 3-1 con una anotada.

Por los Marlins, los dominicanos Ramírez de 4-1 con una anotada, Otto López de 4-1 con una anotada, Hernández de 3-1 con una anotada y una empujada.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo pasa junto a un cartel con precios de combustible en una gasolinera en Filadelfia, el viernes 27 de marzo de 2026. (AP Foto/Matt Rourke)

El precio de la gasolina en EEUU supera los 4 dólares por galón, el máximo desde 2022

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

Destacados del día

FBI ALERTA: Cuba es una amenaza REAL de espionaje para EEUU

FBI ALERTA: Cuba es una amenaza REAL de espionaje para EEUU

Cubano de ARIZONA multado con casi $2 millones tras orden de deportación en 2010

Cubano de ARIZONA multado con casi $2 millones tras orden de deportación en 2010

SE VIENE MÁS INFLACIÓN: cubanos reaccionan a nuevos billetes en plena crisis

"SE VIENE MÁS INFLACIÓN": cubanos reaccionan a nuevos billetes en plena crisis

Nieto de Fidel Castro arremete contra Díaz-Canel y admite auge del pensamiento capitalista en Cuba

Nieto de Fidel Castro arremete contra Díaz-Canel y admite auge del pensamiento capitalista en Cuba

Padre cubano condenado a 12 años por matar a su hijo en Kendall tras discusión familiar

Padre cubano condenado a 12 años por matar a su hijo en Kendall tras discusión familiar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter