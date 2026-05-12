Comienza el Festival de Cine de Cannes: 5 momentos clave de su apertura

El presidente del jurado, Park Chan-wook, derecha, posa con los miembros del jurado Isaach de Bankolé, Chloé Zhao y Demi Moore, en la ceremonia de apertura y estreno de la película 'The Electric Kiss' durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el martes 12 de mayo de 2026. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP) AP

Estos son cinco acontecimientos el día de apertura de Cannes:

El festival de la Riviera francesa comenzó con un homenaje a Jackson, al entregar al cineasta de “Lord of the Rings” (“El Señor de los Anillos”) una Palma de Oro honorífica. Lo presentó Elijah Wood, quien interpretó a Frodo Bolsón en las películas.

“Nunca he logrado entender por qué me están dando una Palma de Oro. No soy el tipo de persona para una Palma de Oro”, dijo el cineasta neozelandés, de cabello desgreñado.

Luego, Jackson fue agasajado con una serenata con una interpretación de “Get Back”, de los Beatles, un guiño a su aclamado documental de 2021. El director, sentado a la derecha del escenario, movía los labios siguiendo la letra.

La tarea de declarar oficialmente abierto el festival recayó en Fonda, de 88 años, y en Gong, la actriz chino-singapurense.

La política dominó la presentación del jurado

Durante la presentación del jurado que decidirá la Palma de Oro —el máximo honor de Cannes—, sus integrantes hablaron sin rodeos sobre lo que implica celebrar un festival de cine en un momento de conflicto geopolítico.

Paul Laverty, el guionista escocés conocido por sus películas con el director Ken Loach, señaló el cartel de Cannes de este año, de “Thelma y Louise”, mientras hablaba de asistir a Cannes en medio de lo que calificó como “genocidio en Gaza”.

Al citar “El rey Lear”, expresó: “Los locos guían a los ciegos”.

“Cannes tiene un cartel maravilloso. ¿No es fascinante ver a algunos como Susan Sarandon, Javier Bardem y Mark Ruffalo que han sido vetados por sus opiniones al oponerse al asesinato de mujeres y niños en Gaza? Vergüenza para la gente de Hollywood que hace eso”.

El jurado, integrado por nueve miembros, es presidido por Park Chan-wook, el cineasta surcoreano de “Oldboy” y “Eojjeolsuga eobsda” ("La única opción"), quien sostuvo que la política y el cine van de la mano.

“El arte y la política no son conceptos que estén en conflicto entre sí. No se puede descalificar una película con el pretexto de que tiene un mensaje político. Del mismo modo que no se puede rechazar una película porque no sería lo suficientemente política”, dijo Park.

Otros miembros del jurado incluyen a Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Negga y Demi Moore, quien hace dos años fue celebrada en Cannes por su actuación en “The Substance” ("La sustancia").

James Franco apareció en la alfombra roja

A veces se ha conocido a Cannes por acoger a personalidades que encuentran una recepción no tan bienvenida en Hollywood. Hace tres años, el festival se inauguró de manera célebre con la película de Johnny Depp “Jeanne du Barry”.

James Franco fue un invitado inesperado en la ceremonia de apertura el martes. El actor, de 48 años, también apareció en Cannes en 2024.

Franco y sus codemandados acordaron pagar 2,2 millones de dólares en 2021 para resolver una demanda que alegaba que intimidó a estudiantes en una escuela de actuación y cine que fundó, empujándolos a situaciones sexuales gratuitas y explotadoras.

Guillermo del Toro presentó una versión restaurada de "El laberinto del fauno"

Veinte años después de que Guillermo del Toro estrenara su aclamada fábula, “El laberinto del fauno”, regresó a Cannes el martes para proyectar una restauración en 4K. El cineasta señaló que la película, sobre una niña y un capitán fascista en la España de la década de 1940, sigue siendo oportuna.

“Estamos, por desgracia, en tiempos que hacen esta película más pertinente que nunca porque nos dicen que todo es inútil para resistir, que el arte se puede hacer con una (grosería) app”, dijo Del Toro.

FUENTE: AP